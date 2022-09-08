В «АвтоВАЗе» рассказали о перспективе перехода на электромобили

У АвтоВАЗа имеется опыт по созданию электромобилей. В ближайшее десятилетие возможен частичный переход крупных российских агломераций на такие виды транспорта, но всю Россию пересадить на электромобили не выйдет из-за климатических особенностей страны. Поэтому пока в приоритете – производство автомобилей с внутренним сгоранием.

Об этом на Восточном экономическом форуме заявил Максим Соколов, президент АО «АвтоВАЗ», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Соколов затронул тему существующих сложностей с переходом на более экологически чистые виды топлива, а также рассказал, что АвтоВАЗ параллельно с классическим ДВС будет стараться развивать и альтернативные транспортные средства, с новыми видами топлива для них.

«Безусловно, опыт такой у АвтоВАЗа имеется, но переход на электромобили и ожидание этого скорейшего и быстрого масштабного перехода – они, все-таки, несколько затянулись. Но в качестве примера: переход от конной тяги до двигателя внутреннего сгорания в начале прошлого 20 века произошёл буквально за 10 лет, в течение 1910-1920-х годов. Здесь мы пока все не можем перейти на электромобиль, и, наверное, многообразие нашей страны и её климатических зон – как раз является ярким подтверждением того, что это, наверное, повсеместно и быстро не произойдёт. Да, в крупнейших агломерациях, в Московской, Петербуржской, Приволжской, Южной Краснодарско-Ростовской – такой переход, или, по крайней мере, большая доля электромобилей, в ближайшие десятилетия может быть достигнуто. Но пока, даже, несмотря на примеры по развитию технологии в области сохранения энергии, все-таки, мы видим, что в зимних условиях ёмкость батареи сильно снижается. Там процентов на 20, а где-то может даже и больше. Если говорить о том, что энергия батареи используется на отопление, тогда и до 50% уменьшается суточный автопробег. Поэтому, наверное, если мы посмотрим на карту нашей страны, на её климатические зоны, все-таки, скорее всего, это не произойдёт повсеместно. Хотя тренд, в том числе и международный – существует, и рынок российский будет следовать в рамках этих трендов. При этом мы можем использовать в полной мере те Богом данные природные богатства, которые есть у нашей страны. Я уже не говорю про нефть. Все-таки, мы там тоже входим в десятку крупнейших добывающих стран. Но и, в первую очередь, про газ. Потому что порядка 80 государств в мире активно используют газ в качестве топлива для двигателей внутреннего сгорания. В общем-то, это более экологическое топливо, что тоже соответствует современным трендам. Поэтому развитие газовых автомобилей, по крайней мере, коммерческих газовых автомобилей, я считаю, что достаточно перспективное, и примеры тому есть и в нашей практике. Да, конечно, как и с точки зрения электрического движения и электрической тяги – недостаточно инфраструктуры. А зачастую – именно она является ограничителем в развитии газомоторного топлива», – рассказал Соколов.

Однако он подчеркнул, что всё же этот вопрос – решаемый, если направить туда энергию государственных программ поддержки.

«Поэтому, все-таки, в ближайший период стратегического планирования, по крайней мере, до 2030 года, сегодня методология выстраивания стратегии, она, как правило, ограничивается, максимум, 10-летним периодом. Можно говорить о том, что ДВС для России и российского рынка останется основным, с нашей точки зрения, но при этом будут развиваться и те технологии, мы ещё не сказали про модные сегодня, и не только сегодня, теме водорода и водородного топлива и водородных автомобилей. Кстати, такой пример тоже есть у АвтоВАЗа. Так вот, соответственно все остальные технологии тоже будут развиваться, но как сопутствующие», – добавил президент «АвтоВАЗа».