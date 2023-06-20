В Азербайджане хотят лишить Россию возможности «подниматься с колен»

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Целью украинской армии в противостоянии с Россией является не только военно-политическая капитуляция РФ, но и лишение статуса ядерной державы.

Об этом в эфире видеоблога экс-советника бывшего президента Азербайджана, политолога Эльдара Намазова заявил местный военный аналитик Агиль Рустамзаде, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

«Что является для меня целью украинской армии? Украинская армия должна обеспечить военно-политическую капитуляцию Российской Федерации. После этого должно быть изъятие ядерного арсенала, должны быть запущены различные процессы. Скажем, у них был период демократии после распада Советского Союза до начала 2000-х», – говорит эксперт.

По его словам, мирный договор не предотвратит войну в будущем.

«Теперь нужно разработать такие инструменты, чтобы там никогда не смогли прийти к власти люди, которые заново смогут поднять Россию. Давайте вспоминать Первую и Вторую мировую войну. Если Украина выйдет на границы 1991 года, будет «Минск-3», мирный договор, что-то – это отсрочка. Потом будут воевать дети тех, кто не довоевал сейчас», – заявил Рустамзаде.