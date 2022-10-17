В «Азове»* грозят судом высшему командованию за сдачу Мариуполя

17.10.2022  18:56 (Мск), Киев
Вадим Москаленко.  
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Вооруженные силы, Дзен, Мариуполь, Общество, Политика, Пропаганда, Россия, Скандал, Спецоперация, Украина
Новости Украины

«Азовцы» уже на 5-й день боёв за Мариуполь взяли на себя функции объединенного штаба, но за провал обороны города ответственность должно нести высшее командование Украины.

Об этом на YouTube-канале «Ходят слухи» заявил вернувшийся на Украину в результате последнего обмена пленными начальник штаба объявленного в РФ террористическим «Азова» Богдан Кротевич «Тавр», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Азовцы» уже на 5-й день боёв за Мариуполь взяли на себя функции объединенного штаба,...

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«Объединённый штаб обороны Мариуполя просуществовал от двух до пяти дней, потому что были некоторые ошибки в планировании. Я знаю фамилии людей, которые эти ошибки совершили. Вам я говорить не буду, скажу в Генеральной прокуратуре.

Объединённый штаб обороны Мариуполя закончил своё существование где-то на 5 день из-за некоторых причин – отсутствия взаимодействия и недостаточного планирования обороны. На 5 день обороной Мариуполя полностью командовал подполковник Денис Прокопенко («Редис» – ред.) Штаб состоял на 99% от штаба полка «Азов», – рассказал Кротевич.

Он добавил, что, несмотря на то, что обороной Мариуполя руководил штаб «Азова», вся вина за сдачу города лежит на высшем командовании, которое «проявило халатность».

«Если прямо задать вопрос – сдали ли Мариуполь?  Я считаю, что Мариуполь не сдали, но недопланировали. Это не наша зона ответственности, это зона ответственности высшего командования, с которым должна разбираться Генеральная прокуратура Украины.

Я обязательно этим займусь, даю слово, если доживу до того момента. Я хочу, чтобы те, кто виноват в этом, понесли ответственность. Вина эта, на мой взгляд, это не специально, это просто преступная халатность», – уверял нацист.

*- организация, запрещенная в РФ и признанная террористической

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