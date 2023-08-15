В «Азове» пожаловались, что по ним бьют украинские самолеты и артиллерия

Украинские артиллеристы и непрофессиональные командиры порой доставляют ВСУ больше проблем, чем российские войска.

Об этом в эфире интернет-канала «Апостроф» заявил военнослужащий запрещенной в России неонацистской бригады «Азов» Алексей Бык, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Бык рассказал, как во время одного из боевых выходов его подразделение было атаковано самолетом ВСУ, принявшим «азовцев» за российских военных.

«Командир, который командовал нашей операцией, он не понимал, где мы, куда отходить тоже не знал, запасного плана у него не было, передать как-то авиации, что не надо нас фигачить, он тоже, почему-то не мог. Это не так просто, это же нужно через штаб передавать, очень длительный процесс, на самом деле. А самолетик на новый круг заходит быстро», – сказал «азовец».

«Время от времени, скажу вам непопулярную вещь, наша артиллерия и минометка по нам работает более точно, чем вражеская. Потому там сложно бывает понять, кто по тебе стреляет – свои или чужие, особенно, если это происходит где-то в «серяке» или вообще за линией, тогда летит и с той, и с той стороны. Даже не знаю, кто из них более меткий.

Иногда это невозможность передавать в открытую информацию, временами – непрофессионализм тех, кто ведет стрельбу. Такое бывает тоже регулярно, были моменты, когда москали на нас наступают, а наша арта стреляет больше по нам, чем по ним. Просто кто-то неправильно ввел, при расчете дальности стрельбы, какую-то переменную, и на этом точность погасла.

Кроме того, не нужно забывать, что большинство нашей артиллерии и минометки имеют происхождение еще советское, они часто изношенные бывают, временами боекомплект советский, мягко говоря, несовершенный, бракованных снарядов много и всего остального, что тоже влияет на точность стрельбы очень существенно», – пожаловался Бык.