В «Азове» пожаловались: «Все очень плохо. У нас нет техники»

Игорь Шкапа.  
30.11.2023 12:38
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Украина


Украинскому полку «Азов» (запрещен в РФ) приходится за свои деньги покупать недостающую бронетехнику.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью антироссийскому пропагандистскому интернет-изданию «Украинская правда» заявил военнослужащий запрещенного в РФ неонацистского полка «Азов» Лев Пашко («Хорус»).

Украинскому полку «Азов» (запрещен в РФ) приходится за свои деньги покупать недостающую бронетехнику. Об...

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«У нас в «Азове» всегда проблемы с количеством бронетехники, определенных типов вооружения. Все говорят: «Азов – герой», но на Западе до сих пор осталось пятно российской пропаганды, и поэтому сейчас очень сложно.

Это какой-то нонсенс на самом деле, когда у «Азова» у командира роты даже БТР толком нет. Я уже не говорю о современных БТР – их может быть, условно, вместо 18 два или три, и это – не лучшие образцы», – жалуется неонацист

По его словам, ситуация очень досадная, поскольку «Азов» всегда демонстрирует высокий уровень своей квалификации».

«Это сейчас доказывается боями на Кременном направлении, где было отбито несколько позиций у противника. Мы покупаем технику за свои деньги. К примеру, сейчас происходит сбор, в рамках которого люди и волонтеры собирают средства на броневики М-113», – добавил «азовец».

Он считает, что обеспечение волонтерами представляет собой «ненормальную ситуацию».

«Но это – реальность. И она – такая. Мы можем сидеть сложа руки и говорить: «Все очень плохо. У нас нет техники. Дайте нам технику». Но техника от этого скорее всего не появится», – резюмировал Пашко

 

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