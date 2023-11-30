Украинскому полку «Азов» (запрещен в РФ) приходится за свои деньги покупать недостающую бронетехнику.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью антироссийскому пропагандистскому интернет-изданию «Украинская правда» заявил военнослужащий запрещенного в РФ неонацистского полка «Азов» Лев Пашко («Хорус»).

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Viber.

«У нас в «Азове» всегда проблемы с количеством бронетехники, определенных типов вооружения. Все говорят: «Азов – герой», но на Западе до сих пор осталось пятно российской пропаганды, и поэтому сейчас очень сложно.

Это какой-то нонсенс на самом деле, когда у «Азова» у командира роты даже БТР толком нет. Я уже не говорю о современных БТР – их может быть, условно, вместо 18 два или три, и это – не лучшие образцы», – жалуется неонацист