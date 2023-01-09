В «Азове» причитают: Русские решили наших не менять

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Чем больше в украинских СМИ истерят о том или ином пленном, которого немедленно нужно вернуть, тем дороже становится его вес в обменном фонде.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявила руководитель патронатной службы «Ангелы Азова» Елена Толкачева, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Публичность мешает в том плане, что она наделяет большей ценой тех, кого меняют. Например, если неизвестного простого солдата можно обменять на такого же русского неизвестного простого солдата, то если мы уже кричим, что вот надо освободить там такого-то парня, потому что он герой там, медик или каким-то образом известная личность, то уже русские, конечно, хотят за него или большее количество солдат, или каких-то для них важных людей. Тогда, когда обменяли большое количество «азовцев», офицерского состава, тогда их обменяли на Медведчука. У нас ещё одного Медведчука нет», – сказала Толкачева.

«Но у нас же есть московские попы! Сейчас полушутя говорят, однако мы уверены, что большое количество поклонников Русского мира можно было бы обменять на «азовцев», – перебил радиоведущий.

«Я не уверена, что их захотят менять на «азовцев», я думаю, что русские решили их не отдавать «азовцев». Это только если с другой стороны будут очень сильно требовать обменять каких-то ключевых лиц, которые сейчас находятся под следствием на Украине. Только так можно повлиять на то, чтобы туда включили именно «азовцев», – ответила Толкачева.