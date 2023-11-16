В «Азове» призвали не ждать победы и всем готовиться воевать

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Власть должна сказать украинцам правду: скорой победы над Россией ожидать не стоит.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью антироссийскому пропагандистскому сайту «Украинская правда» заявила попавшая в плен в Мариуполе и освобожденная по обмену военнослужащая запрещенного в РФ неонацистского полка «Азов» Валерия Субботина

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Она говорит, что в своем окружении не слышит фраз «Я устал от войны», «За меня повоюют», «Скоро уже победа?».

«Но я есть в соцсетях, бываю на улице, бываю в метро, поэтому, конечно, я, к сожалению, слышу эти фразы», – жалуется Субботина.

Она говорит, что сейчас многие СМИ и государственная информационная политика не хотят пугать людей.

«Но я дико извиняюсь: в смысле «не хотим испугать»? Люди не испугались бомбардировок Киева, оккупации Киевщины, происходящего вообще по всей Украине. Они должны все это увидеть, осознать. И, по-моему, к людям нужно прекратить относиться с такой совершенно нереальной осторожностью. Не надо к ним относиться как к детям. Надо им наконец начать говорить правду: скорой победы не будет! Война уже идет два года. Конца ей тоже еще не видно. О какой скорой победе мы говорим? Другой момент: а что такое победа? У нас нет четкого определения «победы» на государственном уровне, каждый для себя видит ее по-своему», – отмечает неонацистка.

По ее словам, победой не будет даже выход на границы 1991 года, а ситуация, когда Россия осознает Украину сильным соперником.

Она винит информационную политику, скрывающую правду от населения, и нахваливает главкому ВСУ Валерия Залужного, который «говорит откровенные вещи» [на тсраницах британского журнала он заявил о позиционном тупике, признал провал и свои ошибки при планировании контрнаступления ВСУ].

«Говорить, что господин Залужный «сказал лишнего» – это так же, как осуждать воинов на фронте за что-то. Сейчас они – центр, центр, который мы должны слушать. Договариваться за оружие, договариваться о каких-то политических решениях, санкциях – это все прекрасно делает наша власть, но воюют наши военнослужащие. Ссоры сейчас не ко времени, но правда – ко времени. Правда – время, чтобы немного охладить головы наших людей, напомнить им, что война идет и она будет продолжаться. Напомнить, что мы все должны и можем стать воинами», – резюмировала Субботина.