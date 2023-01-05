В «Азове» рассказали, когда снова начнут получать деньги от Ахметова

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Весной 2022 года олигарх Ринат Ахметов щедро платил «азовцам», однако его благодарность столь же быстро и закончилась.

Об этом в эфире канала «ВИККА – Черкассы» заявил координатор проекта «Поддержи Азов», бывший боевик этого подразделения, депутат Черкасского облсовета Олег Петренко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Он рассказал, что оказывал помощь принадлежащий Ахметову «Метинвест».

«Особенно когда «азовские» подразделения стабилизировали ещё весной линию фронта на Запорожском направлении, там же у Рината Ахметова бизнес-предприятия, единственные большие предприятия, которые остались в металлургии, поэтому в тот момент, я думаю, он волновался, потому и помогал», – сказал экс-боевик.

Впрочем, он уточнил, что от Ахметова уже давно не было поомщи.

«Думаю, что как только наши подразделения снова появятся на Запорожском направлении, будет какое-то сотрудничество», – полагает Петренко.