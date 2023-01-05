В «Азове» рассказали, когда снова начнут получать деньги от Ахметова

Вадим Москаленко.  
05.01.2023 18:14
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Украина, Финансы


Весной 2022 года олигарх Ринат Ахметов щедро платил «азовцам», однако его благодарность столь же быстро и закончилась.

Об этом в эфире канала «ВИККА – Черкассы» заявил координатор проекта «Поддержи Азов», бывший боевик этого подразделения, депутат Черкасского облсовета Олег Петренко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Весной 2022 года олигарх Ринат Ахметов щедро платил «азовцам», однако его благодарность столь же...

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Он рассказал, что оказывал помощь принадлежащий Ахметову «Метинвест».

«Особенно когда «азовские» подразделения стабилизировали ещё весной линию фронта на Запорожском направлении, там же у Рината Ахметова бизнес-предприятия, единственные большие предприятия, которые остались в металлургии, поэтому в тот момент, я думаю, он волновался, потому и помогал», – сказал экс-боевик.

Впрочем, он уточнил, что от Ахметова уже давно не было поомщи.

«Думаю, что как только наши подразделения снова появятся на Запорожском направлении, будет какое-то сотрудничество», – полагает Петренко.

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