30.05.2018, Москва, Елена Острякова
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Киев, Мнение, Украина

В Бабченко стрелял бывший боец тербата – беглый российский депутат


Бывшим бойцам террористических батальонов, воевавшим на Донбассе, регулярно поступают «заказы» на убийство российских оппозиционеров, эмигрировавших на Украину.

Об этом у себя в «Фейсбуке» написал бывший депутат Госдумы РФ Илья Пономарев, проживающий в Киеве, комментируя убийство журналиста Аркадия Бабченко.

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«За последние три дня я слышал про три заказа на российских оппозиционеров из числа эмигрантов. Вербуют бывших бойцов добробатов. Уверен, что здесь убийцу надо искать в этой среде. Боюсь, это не последняя смерть. Слов нет. И хочу сказать, что сеющие террор пожнут вооруженное сопротивление. Это написано в любом учебнике истории!», – написал Пономарев.

Как сообщал «ПолитНавигатор», бежавший из России Бабченко был застрелен во вторник вечером в подъезде своего дома. Он скончался в машине «скорой помощи».

 

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