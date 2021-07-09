09.07.2021, Багдад, Иван Добровольский
 
беспредел, Ближний Восток, Вооруженные силы, Дзен, Диверсии, Общество, Политика, Провокации, Произвол, Россия, Сирия, Скандал, США, терроризм
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В Багдаде назвали «нарушением суверенитета» удар ВВС США по сирийско-иракской границе

Правительство Ирака осуждает недавний авианалет ВВС США по объектам на границе с Сирией. В...

Правительство Ирака осуждает недавний авианалет ВВС США по объектам на границе с Сирией.

В конце июня американские бомбардировщики нанесли удар по границе Сирии и Ирака. Согласно заявлению Пентагона, там находились объекты проиранских группировок. Вашингтон напоминает, что США и Ирак давно сотрудничают в области борьбы с «Исламским государством» (террористическая организация запрещена в России). В связи с этим, никаких проблем с иракской стороной в США не ожидали.

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Однако в Багдаде придерживаются другого мнения, указал бангкокский обозреватель Брайан Берлетик. По его словам, в Ираке решительно осудили атаку ВВС США и посчитали ее «нарушением суверенитета» страны.

Вашингтон давно использует предлог о борьбе с ИГ для оправдания своего присутствия в Ираке и Сирии.  Однако на деле американцы сотрудничают с боевиками, поставляют им оружие и обеспечивают финансирование. Доказательства этим утверждениям неоднократно публиковались в СМИ.

На это также указывает бой под Хшамом в 2018 году, когда бойцы «ЧВК Вагнера» начали наступление на позиции террористов ИГ, однако попали под удары американской авиации. Понимая, что боевики будут уничтожены «вагнеровцами», американское командование приняло решение о спасении своих союзников.

Однако в конечном итоге ряд успешных операций против «Исламского государства», в которых принимала участие «ЧВК Вагнера», позволили обеспечить победу над террористами.



По мнению Брайана Берлетика, Ираку и Сирии предстоит еще пережить множество печальных событий, прежде чем народы этих стран смогут изгнать непрошенных американских гостей, пишет Правда.ру.

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