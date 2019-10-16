В «Байденгейте» обнаружился след Фирташа

16.10.2019, Киев, Семен Дорошенко

Ключевые документы и информацию, дискредитирующие семью Джо Байдена передал людям президента США Дональда Трампа украинский бизнесмен Дмитрий Фирташ, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом сообщает издание Time, ссылаясь на пять источников, непосредственно причастных к этим действиям.

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Сообщается, что компромат на семью Байдена поступил от юридической команды Дмитрия Фирташа.

“В рамках своей юридической защиты адвокаты Фирташа собрали документы, в которых содержатся спорные обвинения против бывшего спецпрокурора Роберта Мюллера и бывшего вице-президента Джо Байдена. Адвокаты Фирташа передали эти документы и другую информацию сотрудникам личного адвоката Трампа Руди Джулиани”, – пишет издание.

Согласно информации автора статьи, адвокат Трампа Руди Джулиани представлял американскому обществу некоторые из этих документов в качестве доказательства правонарушений со стороны Мюллера и Байдена.

Сообщается, что ключевым из указанных документов являются показания под присягой бывшего украинского генпрокурора Виктора Шокина, который обвиняет Байдена в коррупции.

“Это показания, которые я достал”, – сообщил Джулиани.

Как пишет автор материала, Джулиани при этом не упомянул, что показания под присягой были получены юридической командой Фирташа. В начале документа Шокин пишет, что он делает заявление “по просьбе адвокатов, выступающих на стороне Дмитрия Фирташа”, говорится в статье.

Ранее СМИ сообщали, что Дмитрий Фирташ, который сейчас оспаривает решение о его экстрадиции из Австрии в США, хочет связать свою защитную тактику со скандалом, который разгорелся вокруг Украины и США.