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03.09.2021 19:19 (Мск), Симферополь, Максим Карпенко
 
Вооруженные силы, Дзен, Крым, Общество, Политика, Россия, ФСБ
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В Бахчисарае открыли памятник спецназовцам – борцам с терроризмом

В День солидарности в борьбе с терроризмом в Бахчисарае открыли памятник сотрудникам подразделений спецназа...

В День солидарности в борьбе с терроризмом в Бахчисарае открыли памятник сотрудникам подразделений спецназа органов госбезопасности и Минобороны России.

Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ по Крыму и Севастополю.

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Прообразом памятника стала фотография, на которой боец спецназа Эльбрус Гогичаев, который стал знаменитым после спасения шестимесячной Алены Цкаевой во время захвата школы террористами в Беслане в 2004-м году.

«В рамках мероприятия состоялось возложение цветов, представителями РПЦ проведен молебен. С речью выступил имам г. Бахчисарая. Он призвал всех государственные и религиозные институты сплотиться и проводить профилактическую работу, особенно с детьми, по недопущению террористических проявлений, напоминать друг другу, объяснять, что терроризм это зло, которое ни в коем случае неприемлемо», – отметили в пресс-службе.

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