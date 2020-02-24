В Бахчисарае установят памятник советскому герою – крымскому татарину

24.02.2020, Симферополь, Виктор Орлов

В селе Голубинка под Бахчисараем установят памятник местному уроженцу – советскому герою танкисту Якубу Люманову, который был командиром танка Т-60 и Т-34. Дошел до Берлина и, не дожив всего несколько месяцев до великой Победы, погиб в Германии в 1945 году, где и похоронен. За проявленный героизм награжден орденом Красного Знамени.

Об этом сообщил депутат Госдумы Руслан Бальбек, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По его словам, администрация выделила участок площадью более 200 квадратных метров в центре села. Торжественное открытие бюста запланировано в канун Дня Победы, на 7 мая. Впоследствии планируется на этом месте создать Аллею защитников Отечества.