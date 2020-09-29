В Баку категорически отказываются признать себя пешкой в большой игре

29.09.2020, Москва, Владимир Гладков

В Баку возобновившиеся боевые действия упорно называют «отечественной войной» и не хотят ничего слышать о том, что в возвращении Карабахского конфликта в горячую фазу выгоду получает только Запад, провоцируя очередную зону нестабильности вокруг России.

Так, телеканал «Россия 1» в эфире «60 минут» дал возможность высказаться обеим сторонам противостояния, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«На фронте эскалация напряжения, что нового – Азербайджан нанёс авиационные и артиллерийские удары, есть погибшие, – рассказал главный советник премьер-министра Армении, экс-минобороны страны, генерал-лейтенант Вагаршак Арутюнян. – Идёт эскалация, применяются новые виды вооружения. Нагорный Карабах и Армения ещё не применяли средства ракетных комплексов и остальных, но интенсивность нарастает, и она будет нарастать, потому что по тем заявлениям и действиям войск, которые мы наблюдаем, мы видим, что эскалация будет продолжаться»,

«Когда мы говорим о Карабахе, это уже в прошлом, потому что сложилась новая геополитическая ситуация, здесь уже главный фактор действий – Турция. Потому что мы все понимаем, что сегодня Турция в Карабахе решает свои геополитические задачи.

Вы говорили о Белоруссии, а сейчас мы говорим о Нагорном Карабахе – это звенья одной цепи, в каждом регионе направленные на борьбу за лидерство, в частности, здесь Турция борется за своё лидерство, а в целом всё это направленно против России, сегодня такая геополитическая ситуация», – подчеркнул армянский представитель.

По его словам, разрешение конфликта – это исключение вмешательства третьей стороны, а далее обсуждения за столом переговоров, однако Азербайджан сегодня действует по военным планам Турции.

«Но опыт 1994 года показал, что это наступило тогда, когда азербайджанская сторона сама попросила перемирия, наступил военно-политический баланс, и тогда состоялось подписание этого соглашения. Сегодня этот баланс нарушает Турция и, преследуя свои цели, толкает на дальнейшие боевые действия, а самое главное, использует для этого Азербайджан, и азербайджанцы гибнут ради интересов Турции», – добавил Арутюнян.

В свою очередь завсектора по работе с зарубежными медиа администрации президента Азербайджана Фуад Ахундов начал категорически отрицать всё сказанное оппонентом.

«Я глубоко сомневаюсь в информации, по крайней мере, до эфира, никаких ударов по Армении мы не наносили, это принципиальная позиция. Очень много подмен понятий. Мы воюем не против народа Армении, не против Нагорного Карабаха. У нас позиция нормального среднестатистического государства-члена Совбеза ООН, международное право на нашей стороне…

Ещё, насчёт Турции. У нас оккупировано 20 процентов территории, в 1943 году враг оккупировал 9 процентов территории СССР, и это была Великая Отечественная война, и мы все, русские, армяне, азербайджанцы, воевали. Сейчас у нас оккупировано 20 процентов, какие вопросы? Для нас это великая отечественная война, которая идёт 30 лет. Просто раньше постреливали, а сейчас был тяжёлый удар.

Как два месяца назад Лавров сказал, что армяне захотели выдвинуться на 15 километров, захватить ещё пост, тогда наш президент предупредил Пашиняна, что ещё раз – и будет достойный ответ. Оно повторилось, не прошло 2 месяца, им что – ещё 15 километров надо, 20 процентов мало? Это всё какая-то провокация, это не против Турции, не против России – при чём тут Россия?» – заявил Ахундов.

«Буквально 20 минут назад пришло сообщение из Анкары: Турция готова поддержать Азербайджан – как за столом переговоров, так и на поле боя. Вы примете такую помощь, вы допускаете, что турецкие солдаты могут сражаться с вами против Армении?» – спросил телеведущий Евгений Попов.

«Когда шла Великая Отечественная война в 1943 году, все, включая таких деятелей, как Рахманинов, говорили, что мы готовы сражаться на нашей Родине. И если какие-то, тюркские – мы братские народы, такое говорят, мы это понимаем, но у нас армия самодостаточная. Ни один турецкий офицер и ни один турецкий солдат у нас не воюет», – ответил азербайджанский чиновник.