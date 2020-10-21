В Баку завидуют Украине и обижаются, что Армению не называют «страной-агрессором»

21.10.2020, Киев, Вадим Москаленко

На протяжении 26 лет минская группа на переговорах занималась только «увещеванием» Азербайджана и Армении, уравнивая в своем положении «жертву агрессии и агрессора».

Об этом в эфире меджлисовского телеканала «ATR» заявила чрезвычайный и уполномоченный посол Азербайджана на Украине Эльмира Ахундова, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы 26 лет вели переговоры… Была совершенно не конструктивная позиция Армении. А уж когда Пашинян заявил, что Карабах – это Армения и точка, когда он провел инаугурацию так называемого президента самопровозглашенной республики в Шуше, в святом для всех городе. Когда он грозился перенести парламент оккупационных сил тоже в Шушу, вот это стало точкой невозврата и красной линией. А минская группа занималась только увещеванием и Азербайджана, и Армении», – заявила посол.

«Вот это, кстати, самое плохое, эти двойные стандарты, вот это уравнивание в своем положении жертвы агрессии и агрессора. Вот это всегда нас очень обижало, потому что 26 лет никто из международных организаций, никто из европейских стран, кстати, в отличии от вашей ситуации, никто не заявил, что Армения – это страна-агрессор. Вот это было самым неприятным в деятельности минской группы. Никогда вещи не были названы своими именами», – добавила Ахундова.