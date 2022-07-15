В Балаклаве изуродовали бульдозером историко-культурный памятник природы

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В Балаклаве возобновилось строительство на склоне горы Аскети, которая входит в зону охраняемого историко-культурного ландшафта.

Несмотря на запреты и выезды чиновников на место, на склоне началось возведение подпорной стены под будущую жилую застройку, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По информации телеканала «Первый севастопольский», тяжелая строительная техника появилась на склонах восточной части Балаклавы 13 июля. После этого на место выехали межрайонный природоохранный прокурор, представители Севприроднадзора и Севнаследия, департамента городского хозяйства.

Директор департамента архитектуры и градостроительства правительства Севастополя Максим Жукалов в очередной раз повторил, что строить на горе Аскети ничего нельзя.

«Оба участка попадают в регламентную зону по достопримечательному месту Л-30, в котором запрещается возведение капитальных зданий и сооружений. А земляные работы допускаются только в рамках проведения археологических изысканий, музеефикации памятников, но на основе соответствующих разделов, чего явно нет в этом конкретном случае», – отметил Жукалов.

То же самое он говорил на общественных слушаниях по проекту землепользования и застройки Севастополя. Владельцы участков настаивают на своем праве использовать их под собственные нужды, поскольку заповедными склоны стали уже после перехода Крыма в состав Российской Федерации, а землю приобрели еще при юрисдикции и по законодательству Украины. Тогда чиновник предложил владельцам более 700 земельных наделов добиться выкупа за государственный счет, чтобы приобрести участки в другом месте, подходящем для индивидуального жилого строительства.

Еще с 2013 года склоны горы Аскети застраивают коттеджами. Дома уже подошли вплотную к маршрут Большой севастопольской тропы. Участки здесь распределили еще в украинскую юрисдикцию, и все усилия придать заповедный статус ландшафтам, включая ученых ИНБЮМ, не принесли результат – заборы уже выходят вплотную к тропе на Серебряный и Золотой пляжи Балаклавы.