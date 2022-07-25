В Балаклаве началось строительство нового курорта: Как идут работы

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На западной набережной Балаклавской бухты монтируют основание для будущей яхтенной марины. Строители практически разобрали бывшее административно-бытовое здание, чтобы на его месте выстроить офис стоянки маломерных судов, где разместится инфоцентр, службы по эксплуатации и охране порядка, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Видео этапов строительства разместил «Индустриальный канал». На месте работает плавкран ПАО «Мостотрест», которое является генеральным подрядчиком возведения марины. Полученный опыт при строительстве Крымского моста позволяет подрядчику с высокими темпами обустраивать основание под будущий причал.

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«Завершились демонтажные работы двух причалов, и на их месте сейчас идет погружение трубошпунта, – говорится в сюжете канала. – Уже погружено 12 труб, и процесс идет достаточно активно».

Параллельно водолазы поднимают со дна накопленный за многие годы мусор, который теперь мешает установке гидротехнических сооружений.

Первым делом строители демонтировали два старых причала, расчищая место для будущих стоянок катеров и яхт. Таврическая набережная первой примет маломерные суда в Балаклавской бухте. Работы на противоположной стороне начнутся в следующем году. Там еще предстоит снести более 30 нежилых зданий: рестораны, причалы, котельную в районе набережной Назукина и площади 1 Мая.

Строительство яхтенной марины в Балаклаве на 600 мест ведет ПАО «Мостотрест», занимавшееся возведением Крымского моста. Контракт на 9,4 миллиона рублей заключили в конце прошлого года. Завершить работы должны к концу 2025 года. За строительством будет следить наблюдательный совет из 50 представителей общественности и бизнес-кругов.