В Балаклаве требуют освободить захваченные при Украине участки в исторической зоне

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Около 700 земельных наделов в Балаклаве, расположенных на склонах бухты, попали в ограничительную зону достопримечательного места и ландшафтных территорий.

Они не подлежат застройке, и охранный статус отражен в правилах землепользования и застройки, проект которых сейчас проходит обсуждение в Севастополе, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Как сообщает телеканал СТВ, на публичных слушаниях в Балаклаве по проекту ПЗЗ владельцы наделов вновь подняли вопрос о зоне Р-5, в которую вошли их участки, и которая охраняется приказом Минкультуры РФ от 2016 года по ограничениям градостроительной деятельности в границах достопримечательного места – Херсонес Таврический и крепость Чембало. Склон вокруг крепости стал заповедным ландшафтом.

«Это охраняемый ландшафт, – подчеркнул в ходе слушаний директор департамента архитектуры и градостроительства Севастополя. Максим Жукалов. – Склон, охраняемый с точки зрения историко- культурного ландшафта, который здесь есть. Поэтому, наверное, в данном конкретном случае надо требовать выкупа земельного участка и приобретать в другом месте, где вы сможете реализовать свои потребности в строительстве. Понимаю, там массив огромный. Поэтому ситуация тяжелая, но она такая».

Жители Балаклавы обратили внимание на застройку склонов с другой стороны крепости Чембало. Еще с 2013 года склоны горы Аскети застраивают коттеджами. Дома уже подошли вплотную к маршруту Большой севастопольской тропы. Участки здесь распределили еще в украинскую юрисдикцию, и все усилия придать заповедный статус ландшафтам, включая ученых ИНБЮМ, не принесли результат – заборы уже выходят вплотную к тропе на Серебряный и Золотой пляжи Балаклавы.

«Дома уже при ближайшем рассмотрении переползли на склон и перекрыли Большую севастопольскую тропу, – отмечали на слушаниях севастопольцы. – Этот склон имеет ландшафтное, эстетическое и природное значение, и его нужно сохранить».

Напомним, обсуждение ПЗЗ проходит по очереди в каждом районе Севастополя и везде вызывает бурю возмущения. В Нахимовском жителей возмутили парки и скверы на месте их домов, зоны рекреации вместо ИЖС и санитарные зоны памятников на личных участках. Жители массива Фиолент требуют перевести их из садоводческих кооперативов в жилой сектор, а Байдарской и Варнаутской долин – вывести 100 га земель из сельскохозяйственного назначения в рекреационное.

Уже принято около 4 тысяч замечаний и предложений, которые рассмотрит специальная комиссия и примет решение, учитывать мнение собственников участков или нет. В правилах землепользования и застройки определены границы территориальных зон и градостроительные регламенты. Согласно проекту, в Севастополе предлагается установить 40 типов территориальных зон. После их утверждения возводить многоэтажные объекты на землях ИЖС и выстраивать гостевые дома в садовых товариществах будет противозаконно и наказуемо.