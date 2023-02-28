В Балаклаве заукраинская старуха разрисовала скамейки флагом, под которым убивают русских

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В Балаклаве пенсионерка разрисовала скамейки и стены зданий изображениями украинского флага. Свой поступок 62-летняя местная жительница объяснила любовью к Украине, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«В ночь на 17 февраля нанесла рисунки украинских флагов, так как я люблю Украину и решила её этим поддержать, – призналась полицейским задержанная.- Нанесла на остановке и на нескольких домах по улицам Строительная, Крестовская, на остановке возле бывшей части пограничников, в парке и остановке возле ДК и в сквере на площади Баркалова».

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За повреждение скамеек и фасадов на пенсионерку завели уголовное дело о вандализме. Ей грозит до 3 лет тюрьмы. Свои художества женщина выполняла малярной кистью и красками на центральных улицах Балаклавы, а также в местах отдыха граждан, что вызвало общественный резонанс и негодование жителей Севастополя. Сумма причинённого материального ущерба устанавливается.

Накануне в Симферополе по записям видеокамер установили личность девушки, которая на детских площадках по ул. Бела Куна оставляла метки и знаки с символикой Украины и её террористических подразделений. После беседы с правоохранителями Вероника Насонова принесла свои извинения, пообещала закрасить свои художества и заверила в поддержке президента РФ.