В Банги прибыла новая группа российских инструкторов

03.07.2021, Москва, Андрей Фролов

Правительство Центральноафриканской Республики попросило Москву об усилении российского присутствия.

Информацию об этом подтвердил глава Содружества офицеров за международную безопасность Александр Иванов. Он сообщил, что были достигнуты договоренности об отправке в ЦАР еще 600 российских специалистов, которые уже начали прибывать к месту службы.

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Известно, что россияне с 2018 года занимаются обучением центральноафриканских военнослужащих. Благодаря работе инструкторов, которых на западе причисляют к «ЧВК Вагнера», удалось повысить эффективность операций вооруженных сил ЦАР против боевиков.

Правительство страны обратилось к Москве с официальным запросом об увеличении количества российских специалистов в ЦАР. Их количество в ближайшее время достигнет 1135 человек, сообщил Иванов.

Глава СОМБ рассказал, что все специалисты проходят серьезный и многоэтапный отбор перед отправкой. Многие из них – выходцы из Северного Кавказа, что позволяет инструкторам комфортно взаимодействовать с мусульманскими общинами в ЦАР. Своим примером россияне демонстрируют, что жить и работать можно в мире и согласии, заключил глава СОМБ.