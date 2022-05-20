В банкоматах ЛДНР появилась возможность снять наличные с российских карт

20.05.2022  19:19 (Мск), Москва
Владимир Гладков.  
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Дзен, Донбасс, Общество, Политика, Россия, Финансы


Международный Расчетный Банк предоставил услугу для снятия наличных с российских банковских карт на территориях ДНР и ЛНР.

Информация появилась на официальном сайте банка, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Международный Расчетный Банк предоставил услугу для снятия наличных с российских банковских карт на территориях...

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Сообщается, что КБ «МРБ Банк» совместно с платежной системой «Plus!» предоставляет жителям ДНР и ЛНР, а также гостям республик новую услугу по снятию денежных средств с карт российских банков.

Наличные можно снять с российских карт, за исключением карт платежных систем Visa и Mastercard.

Коммерческий банк «Международный Расчетный Банк» (общество с ограниченной ответственностью) – универсальная кредитная организация, работающая на рынке финансовых услуг Республики Южная Осетия с 2015 года.

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