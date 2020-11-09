В Башкирии в ходе криминальной разборки с армянами задержаны члены экстремистской организации

09.11.2020, Москва, Елена Острякова

Правоохранители задержали 36 человек из запрещенной в Башкирии общественной организации «Башкорт», члены которой приехали в село Кармаскалы, чтобы устроить разборку с предпринимателями армянского происхождения.

Об инциденте в своем «инстаграмме» написал глава администрации Кармаскалинского района Альфир Сабиров, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сейчас в социальных сетях активно раскручивается информация о том, что в Кармаскалинском районе развивается ситуация, в основе которой лежат межнациональные отношения. Официально заявляю, никаких межнациональных конфликтов в нашем районе нет и не было! Обычная “бытовуха”. Никаких представителей диаспор здесь нет! Отдельно желающих “хайпануть” прошу не выдавать желаемое за действительное», – написал Сабиров.

Силовики узнали о готовящейся разборке заранее и задержали ее участников на въезде в село. Учитывая, что «разбираться» с армянскими бизнесменами ехали члены экстремистской организации, правоохранители заподозрили, что речь идет о провокации.

Местные жители сообщают, что задержание происходило максимально жестко. Как пишет газета Мишкинского района «Дружба», у задержанных были изъяты боеприпасы, ножи и пистолет.

Башкирская общественная организация “Башкорт” действовала с 2014 года, в ее составе 18 структурных подразделений в городах и районах республики. Организация проводит акции, направленные на защиту башкирского языка, культуры, истории и традиций.

В мае 2020 года Верховный суд Башкирии признал общественную организацию “Башкорт” экстремистской и запретил ее деятельность, поскольку ее члены призывали к выходу республики из состава РФ.