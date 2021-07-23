В Бельгии восхваляют латышских эсэсовцев

Несмотря на протесты граждан и общественных организаций Бельгии, в стране продолжает стоять памятник в честь латышских легионеров СС.

Об этом на брифинге в Москве заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы обратили внимание на развернувшуюся в Бельгии публичную дискуссию об установленном в 18-м году во Фламандской коммуне Зедельгем монументе в память о латышских легионерах Ваффен-СС. Я бы хотела напомнить, что уже более двух лет, несмотря на протесты граждан и общественных организаций Бельгии, включая и ветеранские ассоциации, в коммуне Зедельгем Западной Фландрии стоит памятник в честь латышских легионеров СС, которые, напомню, в 45-46 годах ХХ века сражались на стороне сил зла, как об этом любят говорить наши западные партнёры. И содержались в расположенном там лагере для военнопленных», – напоминала Захарова.

Также она сообщила, что монумент был установлен муниципальными властями Зедельгем в сотрудничестве с «музеем оккупации Латвии».

«Однако сейчас, в связи с вниманием к этому вопиющему факту прославления нацистских пособников, вопрос о будущем памятника вынесен на рассмотрение законодательного собрания Фландрии. Совершенно справедливо звучат призывы к немедленному демонтажу человеконенавистнической конструкции. Вместе с тем находятся и те кто пытается развернуть дело так, будто этот памятник «увековечивает стремление прибалтийского народа к независимости и демократии, не имея отношения к прославлению нацизма». Так можно до многого дойти. Хотя, это тоже тенденция в некоторых европейских государствах – к переоценке трудов Гитлера», – отметила представитель МИД.

«Вообще-то есть решение Нюрнбергского трибунала, там чёрным по белому сказано, они не имеют срока давности, они сегодня актуальны, как никогда. Мы осуждаем любые формы героизации нацистских пособников, коллаборационистов всех мастей, обеление бывших членов Ваффен-СС, которые кощунственно возносятся в ранг участников, как их называют, национально-освободительного движения. Нельзя забывать, кем были легионеры СС. Я только сказала, они были на стороне абсолютного зла, они были прямыми соучастниками нацистских военных преступников, которые присягнули гитлеровскому режиму, осуществившему самый массовый геноцид в истории человечества», – резюмировала Захарова.