Выборы
//exit;
25.03.2019, Севастополь, Валентин Филиппов
 
interview, Мнение, Украина
Просмотров:

В Белгороде больше украинской культуры, чем в Харькове – Виктор Сапрыка

200 тысяч человек еженедельно пересекает границу между Украиной и РФ на харьковско-белгородском участке. 80% из них – граждане Украины. Кроме трудовой и политической миграции зафиксировано такое явление, как «маятниковая миграция», когда жители Харькова призывного возраста переезжают в Белгород во время очередной волны мобилизации, скрываясь от призыва в ВСУ.

О том, как живёт некогда единый регион в условиях украино-российского конфликта, и о перспективах президентских выборов на Украине обозревателю ПолитНавигатора Валентину Филиппову рассказал доктор социологических наук Белгородского университета Виктор Сапрыка.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Валентин Филиппов:  Не знаю, как сказать. «У нас в гостях», но интернет – общий. Всемирный.С нами во всемирной паутине Виктор Сапрыка, доктор социологических наук из Белгорода. Но не Днестровского, а Белгорода, который возле Харькова в Российской Федерации.                     

Виктор Сапрыка: Ну, или Харьков возле Белгорода.

Валентин Филиппов: Кому откуда смотреть. Если из Одессы….. В общем, здравствуйте, Виктор.                      

Виктор Сапрыка:  Добрый день.

Валентин Филиппов: Сразу вопрос. Вы мне скажите, рейтинги Зеленского, это  отчаяние, это поиск чего-то нового, или это просто желание поржать, когда других вариантов нет?                    

Виктор Сапрыка: Давайте сначала обратимся к классической социологии и разберёмся, что происходит. Есть ли в украинском обществе запрос на новые лица? – Да, безусловно, есть. Есть ли кредит доверия у таких лиц? – Опять, безусловно, есть. Влияет ли на это масс-медиа, мы говорим о «Слуге народа», который очень долго показывали по телевизору, и сейчас это является стартовым капиталом Владимира Зеленского. Безусловно, влияет. Но, чисто поржать – не думаю. Украинский политикум – довольно интересная вещь, и общество нормально воспринимает и боксёров в политике и на майдане, и в руководстве одного из важнейших городов. Не будем говорить про Харьков или Одессу. Мы скажем про Киев, всё-таки столица. Доверили человеку, который к коммунальному хозяйству не имеет никакого отношения.

Валентин Филиппов: Но Лёня Космос был смешнее.

Виктор Сапрыка:Безусловно. Но он, хотя бы, был бизнесменом, у которого был управленческий опыт. У Кличко я не слышал, что бы был управленческий опыт.

Мы можем посмотреть на рейтинги, которые составлялись. Кредит доверия есть даже у Святослава Вакарчука, который ни к политике, ни к управлению не имеет никакого отношения. То есть, запрос на новые лица и новых политиков есть, потому что все политики, которые сейчас так называемая «старая гвардия», это и Порошенко, и Тимошенко. И Вилкул, и Бойко. Они участвовали в той или иной степени и в президентских и в парламентских выборах. Они уже известны населению. И они имеют определённый имидж. И то, что мы называем «рейтинг недоверия». И он у них довольно велик. А у Зеленского, как у нового лица, как у человека, который себя позиционирует, как «человек из народа», как человек, который может что-то изменить, естественно, огромный рейтинг доверия. И опять же, как показывают украинские выборы, человек с огромным рейтингом, буквально за несколько лет, может его растерять в ноль. Мы не будем говорить, что это социологический феномен, просто скажем, что есть такая реакция общества на новые лица. И они имеют большой рейтинг доверия потому, что они – новые. А из какой сферы они пришли, комики это или певцы, боксёры или другие товарищи…. К сожалению, у населения нет такого понимания, что управленец должен быть управленцем.

Валентин Филиппов:Ну, может, что касается Украины, поскольку Украина находится под внешним управлением, то может здесь и не надо управлять? Просто хочется выбрать хорошего человека, по возможности.

Виктор Сапрыка:Ну, понятно, что есть карго-культура, когда туземцы строят самолёт и считают, что он принесёт им еду. Но, с другой стороны, я бы не говорил о полной субъектности Украины. Украина и население Украины, это не совсем субъект.

Валентин Филиппов:Но вот вы, как социолог, а я, как оттуда, у меня ощущение, что то, что произошло в 2014 году, было, ну, никак не желание народа.

Виктор Сапрыка: Безусловно. В данном случае я не говорю, что 2014 год – это желание народа. Мы видели скорее раскол Украины. Причём, раскол по той линии Субтельного, которая отмечалась с 19 века. Русскоязычная и украиноязычная. И это тоже присутствует. И регионы Украины, они тоже не одинаковые. Нельзя всё причесать по Юго-Востоку. На Слободжанщине немного другое восприятие, чем в Одессе. Хотя, очень близкие города и Харьков и Одесса. И по менталитету близки. Но, тем не менее, это разные города. Так же нельзя ставить знак равенства между Ивано-Франковском и Тернополем. И, тем более, Луцком. Но если мы говорим о галичанской культуре, но она, конечно, там ярко выражена, чем в Донецке или Луганске.

Валентин Филиппов: С одной стороны, да. Но на Украине, и не только на Украине, но и на Юге России, хотя я к Югу России и Одессу причисляю, и я окажусь прав в конце концов, но…. Мы никогда не знаем, где кончается один город, и где начинается другой. По Украине или Югу России едешь,  и один населённый пункт перетекает в другой. И смотришь, вот Харьков. Потом, раз, и уже Белгород. А тебе говорят – простите, это уже Российская Федерация.

Виктор Сапрыка: Я открою вам тайну. В Белгороде больше украинской культуры, чем в Харькове. Тут чересполосица и много осталось восприятия крестьянского. Белгород был разрушен полностью, потом заселялся из сёл, и той космополитической культуры, которая присуща Харькову, как первой столице Украины, хотя первая столица была учреждена в Белгороде, нас очень много связывает, мы – один регион, и об этом говорит любое исследование. И социологические исследования. И хотя мы разделены границей, но то Белгородская губерния была, а харьковское наместничество внутри, то харьковское наместничество, слободская Украина и Белгород в неё вошёл. И так далее. Всё это исторически обосновано. И суржик у нас. Вси размовляють. И это нормально. Здесь очень сложно определить, где русский, а где украинец. И понятны процессы в Украине. Они близки нам. И иногда заставляют задуматься. Ну и геополитический фактор присутствует.

Валентин Филиппов:Ну и всё что происходит, конфликт Москвы и Киева для Белгорода с Харьковом, как сказалось на этом перемешивании и взаимном проникновении, когда за кроссовками едешь сюда, а за картошкой туда?

Виктор Сапрыка: Конечно, для среднего белгородца очень дико везти приглашение, нотариально заверенное, и пересекать границу по загранпаспорту. У нас в 2010 году было принята программа по межрегиональному приграничному сотрудничеству, которая открыла местные пункты пропуска. У нас только проверялся паспорт, не было никакого заполнения, и люди ходили не через международные пункты, а через региональные. Калиточка была открыта и для людей, и для машин. Ходили автобусы. Это было абсолютно нормально. Но, в принципе, хочу сказать, хоть пассажиропоток и снизился, но примерно до 200 тысяч в неделю из Харькова в Белгород и из Белгорода в Харьков пересекают нашу границу. Это огромное количество.

Валентин Филиппов:А откуда куда больше?

Виктор Сапрыка: 80% украинцев.

Валентин Филиппов: Украинцы к нам едут? Граждане Украины.

Виктор Сапрыка: И население Харьковской области, и не только. Происходит постоянный процесс перемещения. Миграция. Очень часто, маятниковая миграция. Это когда молодые люди, как только начинается очередная волна мобилизации, они быстренько переезжают в Белгородскую область. Отсиделись пару месяцев. И возвращаются домой. Такое есть, и такое нормально.

Валентин Филиппов: Ну, а отношение в Белгороде к тем же уклонистам от украинской армии?

Виктор Сапрыка: Как к родственнику можно относиться? Вы же понимаете, родственников не выбирают. Это наши братья и сёстры. И как бы кто-то не рассказывал стихотворения, всё равно у нас родственные отношения. И политические дрязги, и социальные кризисы не могут этого изменить.

Конечно, есть угрозы, и есть определённые моменты, которые заставляют задуматься. В первую очередь это трудовая миграция. Это рабочие места. Украинцы предлагают дешёвую очень высококвалифицированную рабочую силу. Я не говорю просто о строительстве. Я говорю о больших и интересных проектах, в которые приходят украинские программисты, украинские маркетологи, украинские учёные.

Когда только начинался кризис, к нам приезжало бельгийское телевидение, и пыталось найти украинских гастарбайтеров, которых в ужасных условиях держат. Мы им показывали профессуру, которая к нам приехала, мы показывали им информационщиков. А они – а где же ужасные условия и украинские бараки? Но такого здесь не было. Даже когда был большой наплыв мигрантов, Белгородская область показывала достойные условия. Я тогда состоял в общественном совете по миграционной политике, мы максимально работали в этом направлении. А, действительно, наплыв был очень большой. Правда, Белгородская область не всегда оставалась конечным маршрутом и мигрантов, и беженцев. Но, в целом, начиналось всё отсюда.

Валентин Филиппов:Хорошо. Ваш прогноз по выборам на Украине. И стоит ли их, вообще, признавать?

Виктор Сапрыка: Если честно, я бы обратил свой взгляд по прогнозам на Александра Григорьевича Лукашенко, который в своём большом интервью сказал, что Пётр Порошенко имеет большие шансы выиграть выборы. И тут с ним сложно спорить, потому, что Александр Григорьевич показывал себя на постсоветском пространстве очень хорошим прогнозистом. К сожалению, стоит отметить, что выборы, если мы говорим о прогнозе во второй тур кто может выйти, это Пётр Порошенко, Юлия Тимошенко, естественно, Владимир Зеленский и Юрий Бойко. Вот четыре лидера, которые как-то могут. А кто может выиграть во втором туре, мы не будем скидывать со счетов административный ресурс, который полностью есть у Петра Порошенко, даже в городах, которые были раньше оппозиционными. Вот про Харьков, Геннадий Адольфович нельзя сказать, что он сторонник майдана был, но он сейчас заявил о поддержке Петра Порошенко. Это большой админресурс, который есть у Петра Порошенко, который он может мобилизовать.

Если мы говорим о возможных кандидатах, то это или Тимошенко, или Зеленский. Но у Тимошенко и Порошенко очень большой «кредит недоверия». Их сторонники между собой не могут перетекать, хотя они оба представляют одинаковый вектор развития, в том числе, геополитический. Тем не менее, их сторонники не поддержат друг друга.

Валентин Филиппов: Ну, сейчас все кандидаты более-менее реальные поддерживают один и тот же вектор развития.

Виктор Сапрыка: Ну, Юрий Бойко и Александр Вилкул, они же…

Валентин Филиппов: Вы социолог, вам виднее. Но я к ним всерьёз не отношусь.

Виктор Сапрыка: Но они до сих пор эксплуатируют электорат, который готов выбрать другой геополитический вектор. И не надо забывать, что каждый из них имеет претензии, и тот раскол, который произошёл, показал, что у каждого из них есть президентские амбиции. Насколько они исполнимы – здесь уже другой вопрос, который не с точки зрения социологии нужно рассматривать.

Валентин Филиппов: Если бы у них был другой вектор развития, их бы давно уже убили.

Виктор Сапрыка: К сожалению, мы не можем скидывать со счетов, то, что  экстремистские группы на Украине присутствуют. Они имеют большой вес. И, естественно, на выборы они повлияют очень сильно.

 

 

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,








За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]

Просьба к читателям поддержать работу модератора:
Карта «СБ России»: 5469380053262415, Кошелёк WebMoney: R521060319296


Все новости за сегодня
  • Март 2019
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    25262728293031

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть