В Белгороде победителей фотоконкурса ко Дню России наградили Алексей Журавлев и Максим Шугалей

14.06.2021, Москва, Федор Иванов

В Белгороде у скульптуры «Солнечные часы» прошла церемония награждения победителей фотоконкурса ко Дню России, на котором также присутствовал депутат Госдумы РФ, лидер политической партии «Родина» Алексей Журавлев и глава Фонда защиты национальных ценностей Максим Шугалей.

Суть конкурса была проста. В День России нужно было опубликовать в социальных сетях фотографии, сделанные в любимом месте Белгородской области, и подписать их признаниями любви к малой родине, не забыв при этом указать хэштеги #ялюблюродину и #мойвыбор_родина.

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«Подобные конкурсы патриотической направленности очень важны, они учат любить Родину, видеть ее красоту в привычных деталях, природе, людях, которые нас окружают», – отметил Алексей Журавлев.

Победителями фотоконкурса стали авторы лучших снимков, по мнению народного голосования. Среди них Инна Хомяк, Людмила Шамраенко, Лидия Самойлова, Илона Тимирова, Ксения Тверскова и самый юный участник Илья Азаров. За свои старания они получили дипломы и призы от организатора Фонда защиты национальных ценностей.