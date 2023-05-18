В Белгородской области отловили украинского шпиона-нацпредателя

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Пограничники задержали в Белгородской области гражданина России, который одно время шпионил для Киева, а затем попытался вступить в «Легион свободы России» (запрещённая на территории РФ террористическая организация).

Об этом сообщили в телеграм-канале «Два майора», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

Задержанным оказался 23-летний житель Санкт-Петербурга. С началом Спецоперации он просматривал видео на украинских ресурсах, и в один из дней начал общаться с бот-каналом «Легион свободы России», через который на него вышел куратор.

За денежное вознаграждение предатель сбрасывал собеседнику фотографии питерских военкоматов. Также ему поступило предложение поучаствовать в поджоге этих военкоматов и организовать несанкционированный митинг на площади Восстания в Санкт-Петербурге, однако завербованный укронацистами испугался возможных последствий.

«Дальше ему поступило предложение вступить в запрещенный в России Легион, чтобы воевать на стороне ВСУ против российских сил, пообещав зарплату в 100-150 тысяч гривен и когда парень принял положительное решение, то получил инструкции от куратора из телеграм-бота», – сообщили в соцсети.

Задержанный провёл тщательную подготовку, прибыл в Белгородскую область, где должен был переправиться через границу, но был задержан погранцами. Теперь ему грозит обвинение в государственной измене.

«Таких людей, без твердой жизненной позиции вслепую вербуют и используют иностранные кураторы, а затем, когда они уже становятся не нужны, выбрасывают на помойку без сожаления. Стоит ли оно того? Тем более, сегодня перейти границу просто нереально, контроль жесточайший. Да и мины, опять же У дурня будет много времени в тюрьме, чтобы подумать обо всем, уголовный кодекс сегодня беспощаден к таким как он», – подытожили в т-г канале «Два майора».