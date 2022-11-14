В Белгородской области задержали украинскую ДРГ. Один выжил

14.11.2022  23:28 (Мск), Белгород
Владимир Гладков.  
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Белгород, Вооруженные силы, Дзен, Диверсии, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина
Новости Украины

На территории Белгородской области задержана диверсионно-разведывательная группа Украины.

Видео спецоперации публикуют СМИ, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

На территории Белгородской области задержана диверсионно-разведывательная группа Украины. Видео спецоперации публикуют СМИ, передаёт корреспондент...

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Боевикиов засекли с помощью квадрокоптера. На представленных кадрах видно, как двое участников группы выходят из лесополосы недалеко от границы и садятся в ожидающее их авто.

Далее диверсанты попадают под камеру наблюдения на посту, их берут на контроль и сопровождают в пути, после чего происходит силовое задержание.

Отмечается, что из трёх нарушителей живым удалось задержать только одного, у которого были изъяты поддельные документы, а также оружие, состоящее на вооружении у ВСУ. Утверждается, что диверсанты проходили подготовку в одной из стран ЕС.

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