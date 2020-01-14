В Белграде инициируют дипломатическое наступление для помощи черногорским сербам

14.01.2020, Белград, Ксения Голуб-Секулович

Сербия должна добиться рассмотрения ситуации в Черногории на Совете Безопасности ООН.

Об этом журналистам в сербском парламенте заявил заместитель председателя Сербской радикальной партии Александр Шешель, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если мы хотим помочь сербскому народу в Черногории, нам нужно начать дипломатическое наступление, чтобы поставить вопрос об их положении в повестку дня Совета безопасности ООН, где у нас есть сильные союзники со стороны России и Китая», – заявил Шешель.

Он считает, что положение сербов в Черногории такое же уязвимое, как в Косово и Метохии, и с каждым днем оно осложняется.

«Очевидно, что после создания черногорской нации и языка мафиозный режим [президента Черногории] Мило Джукановича хочет очистить Черногорию от всего, что имеет префикс «сербский». Закон о свободе вероисповедания направлен не только на уничтожение сербской идентичности в Черногории, но также является незаконным с точки зрения разделения церкви и государства, а также неприкосновенности частной собственности. Это те аргументы, которые сербская сторона должна выдвинуть», – сказал Шешель.

В ночь 27 декабря парламент Черногории большинством голосов принял закон «О свободе вероисповедания и убеждений и правовом положении религиозных общин», который предусматривает изъятие 650 православных святынь. Это вызвало массовые протесты по всей стране, которые не прекращаются до сих пор.