В Белграде изрисовали свастиками посольство Венгрии – власти винят оппозицию

23.04.2019, Белград, Ксения Голуб

Неизвестные сегодня ночью нарисовали оскорбительными граффити здание посольства Венгрии в Белграде. На табличке диппредставительства на улице Крунской появилась свастика, а ниже на досках объявлений было написано: «Марш с моей улицы» и «Фашисты».

Об этом сообщает сербское издание Informer, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Полиция начала расследование, а оскорбительные надписи уже удалили.

Следует напомнить, что на недавнем митинге оппозиционного «Союза за Сербию» один из активистов, актер Сергей Трифунович выступил с нападками на венгерскую общину, предложив выселить ее представителей из страны, за что президенту Александру Вучичу пришлось извиняться перед премьер-министром соседней страны Виктором Орбаном.

В своем выступлении оппозиционер с трибуны заявил: «Население Сербии сокращается на 35 000 человек в год, потому что Вучич отпугивает молодых людей, а вместо них приезжают какие-то венгры и сирийцы».

Венгерская община обвинила Трифуновича в оскорблении, потребовав публично извиниться.

Что он вскоре и сделал, выступая на шоу «Впечатление недели» на телеканале NOVA. Тогда он сказал, что это был промах, потому что его «мысли несутся впереди его речи».

Министр внутренних дел Небойша Стефанович в интервью Informer прокомментировал сегодняшний инцидент: «Скандальные граффити в посольстве Венгрии являются следствием политики насилия и ненависти оппозиции».

Глава ведомства особо подчеркнул, что речь идет о диппредставительстве страны, откуда ведет свое происхождение большое число граждан Сербии.

«Распространение ненависти к венграм, какое мы недавно имели возможность услышать в выступлениях лидеров «Союза за Сербию», явно вдохновило некоторых людей в нашей стране на ненависть к другим нациям и привело к появлению такого рода граффити, неприемлемых и недостойных такой страны, как Сербия. И это, помимо всего прочего, одно из последствий их политики насилия и ненависти, единственной, которую они могут предложить и постоянно применяют против женщин, журналистов, других стран и всех тех, кто не разделяет их мнение», – сказал Стефанович.

Напомним, в Сербии, в особенности в регионе Воеводина, венгры являются крупнейшим этническим меньшинством, которое составляет 300 тысяч человек или почти 4% от всего населения.