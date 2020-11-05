В Белграде началась установка монумента основателю Сербского государства, выполненного русским скульптором
На реконструируемой Савской площади Белграда началась работа по установке 23-метрового памятника Стефану Немане, выполненного российским скульптором, профессором Александром Рукавишниковым.
Полностью собрать скульптурную композицию из различных фрагментов планируют за 10 – 15 дней, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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Пьедестал памятника в виде расколотого византийского шлема с барельефами, представляющими детали жизни Стефана Немани и сербской истории, уже возведен. Ожидается, что 12 ноября в Белград прибудет группа российских скульпторов и мастеров, которые будут работать над памятником вплоть до 20 ноября.
Автор памятника, российский скульптор Александр Рукавишников тоже должен был приехать в Белград 12 ноября, но так и не получил разрешения на выезд из страны из-за эпидемии коронавируса, поскольку ему больше 65 лет.
Заместитель мэра Белграда Горан Весич сказал, что памятник будет полностью завершен с 15 по 25 декабря, но жители не смогут его увидеть, пока не будут завершены все работы на площади Савы.
«Открытие самого памятника зависит от того, когда будут закончены все масштабные работы на Савской площади, но в ближайшие месяцы мы можем ожидать, что это случится, и мы получим площадь, которой, я уверен, все будут гордиться», – добавил Весич.
Стефан Неманя – великий жупан сербского средневекового государства Рашка добился независимости государства от Империи Ромеев (Византийской империи) и считается основателем сербской государственности и династии Неманичей. Канонизирован Сербской православной церковью.
Его младший сын – архиепископ Савва Неманич, является основателем сербской церковной автокефалии, и также канонизирован, являясь одним из наиболее почитаемых сербских святых.
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