05.11.2020, Белград, Алексей Топоров
 
Балканы, История, Культура, Общество, Политика, Россия, Сербия
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В Белграде началась установка монумента основателю Сербского государства, выполненного русским скульптором


На реконструируемой Савской площади Белграда началась работа по установке 23-метрового памятника Стефану Немане, выполненного российским скульптором, профессором Александром Рукавишниковым.

Полностью собрать скульптурную композицию из различных фрагментов планируют за 10 – 15 дней, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Пьедестал памятника в виде расколотого византийского шлема с барельефами, представляющими детали жизни Стефана Немани и сербской истории, уже возведен. Ожидается, что 12 ноября в Белград прибудет группа российских скульпторов и мастеров, которые будут работать над памятником вплоть до 20 ноября.

Автор памятника, российский скульптор Александр Рукавишников тоже должен был приехать в Белград 12 ноября, но так и не получил разрешения на выезд из страны из-за эпидемии коронавируса, поскольку ему больше 65 лет.

Заместитель мэра Белграда Горан Весич сказал, что памятник будет полностью завершен с 15 по 25 декабря, но жители не смогут его увидеть, пока не будут завершены все работы на площади Савы.


«Открытие самого памятника зависит от того, когда будут закончены все масштабные работы на Савской площади, но в ближайшие месяцы мы можем ожидать, что это случится, и мы получим площадь, которой, я уверен, все будут гордиться», – добавил Весич.

Стефан Неманя – великий жупан сербского средневекового государства Рашка добился независимости государства от Империи Ромеев (Византийской империи) и считается основателем сербской государственности и династии Неманичей. Канонизирован Сербской православной церковью.

Его младший сын – архиепископ Савва Неманич, является основателем сербской церковной автокефалии, и также канонизирован, являясь одним из наиболее почитаемых сербских святых.

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