В Белграде открыли бюст Александру Невскому

Алексей Топоров. Просмотров: 19.11.202119:41 (Мск), Белград,

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Патриарх Сербский Порфирий освятил бюст святого и благоверного князя Александра Невского, подаренный Белграду Санкт-Петербургом.

Бюст установлен на территории белградского храма, освященного в честь русского святого, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Дар Северной столицы России для столицы Сербии был приурочен к 800-летию святого и благоверного князя, почитаемого в качестве защитника православия.

«Святой Александр Невский происходил из русского народа, но, поскольку он был преображен Духом Святым, он вышел за пределы своего народа и принадлежит всем людям мира, которые стремятся к истине, – сказал после таинства освящения патриарх Порфирий. – Нет истины без Христа, нет истины без Евангелия. Истина сама по себе истина».

Сербский патриарх отметил, что православные сербы видят в Александре Невском святого Савву Неманича – князя, военачальника и монаха, не отделявшего державу от духовного порядка. А также, по его словам, святой Александр Невский своей личностью, но также и своими словами: «Не в силе Бог, а в правде», указывал, что если оступаются человек и община, то они падают и кажутся побежденными, но если в начале и в конце пути с ними истина, тогда эта истина сама по себе занимает свое место и сама по себе является победой.

На торжественной церемонии открытия и освящения бюста присутствовали Епископ Кронштадтский Назарий, посол России в Сербии Александр Боцан-Харченко, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, спецпредставитель Президента России по взаимодействию с организациями соотечественников за рубежом Александр Бабаков, министр инноваций и технологического развития Сербии Ненад Попович, градоначальник Белграда Зоран Радойчич и его заместитель Горан Весич.

Бронзовый бюст с постаментом, сделанным из гранита, имеет высоту три с половиной метра и весит четыре с половиной тонны. Он был изготовлен в Краснодарском крае, автор работы – скульптор Анатолий Дементьев. На пьедестале на сербском языке выгравированы слова святого Александра Невского: «Не в силе Бог, а в правде».