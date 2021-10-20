В Белграде отметили 77-летие освобождения города от нацистов

20.10.2021 17:14 (Мск), Белград, Алексей Топоров

На Мемориальном кладбище освободителей Белграда прошла торжественная церемония по случаю 77-й годовщины освобождения столицы Сербии от немецко-нацистских захватчиков.

В течение всего дня в городе проходят приуроченные к этой дате праздничные мероприятия.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

Как сообщает корреспондент «ПолитНавигатора», торжественную церемонию открыла министр труда, занятости, ветеранов и социальных вопросов Дария Кисич Тепавчевич.

«Мы здесь, чтобы отдать дань уважения нашим предкам, жертвам, которые отдали свои жизни за то, чтобы сегодня мы могли жить в мире и свободе. Да будет им вечная слава и почет», – сказала, выступая на мероприятии, сербский министр.

Также венки к мемориалу возложили председатель Скупщины Белграда Никола Никодиевич, посол России Александр Боцан-Харченко, представители министерства обороны Сербии и ВС Сербии, Союза ветеранов Национальной освободительной войны – СУБНОР, посольств Белоруссии, Азербайджана, Казахстана, Грузии и Генерального консульства Армении, расписавшись в Книге траура.

«Я горжусь, потому что мы чествуем нашу историю и нашу антифашистскую борьбу. К сожалению, до 2013 года в нашем городе это было запрещено, – написал в своем фейсбуке вице-мэр Белграда Горан Весич. – Сегодня утром во всех белградских школах был зачитан Акт об освобождении Белграда… В этот день, 77 лет назад, 20 октября 1944 года, героическая партизанская армия и советская Красная Армия освободили Белград после 1тысячи 287 дней фашистской оккупации.

Белград был оккупирован в апреле 1941 года после того, как нацисты жестоко бомбили его, разрушили десятки тысяч домов и зданий и убили тысячи людей и детей. Освободителями Белграда командовал генерал-лейтенант, народный герой Пеко Дапчевич, и сегодня в честь этого героя назван бульвар в столице Сербии. Бои за Белград были настолько кровопролитными, что десятки партизан и советских солдат погибли всего за один дом или одну из довоенных построек.

И освобождали дом за домом, улицу за улицей, потому что оккупанты долго готовились к осаде, бились до последнего. Оккупант боролся за Белград не потому, что любил нашу столицу. Они сделали это, потому что наш город – самый большой и важный город в этой части Европы. Фашисты знали, что в случае потери Белграда союзная армия захватит их столицу – Берлин».

Сегодня в Белграде весь день проходят праздничные мероприятия, центр города перекрыт, прошел военный парад, идут костюмированные шествия, концерты, бесплатные показы югославских, советских, сербских и российских фильмов о войне, выставки.