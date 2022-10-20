В Белграде отметили годовщину освобождения города от нацистов

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20 октября 1944 года войска 2-го и 3-го Украинских фронтов и части Народно-освободительной армии Югославии освободили Белград от нацистских захватчиков.

По этому случаю в столице Сербии прошли памятные мероприятия, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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В мемориальном комплексе «Освободителям Белграда» состоялось возложение венков, в котором приняли участие министр иностранных дел Сербии Никола Селакович и министр труда, социальной защиты и по делам ветеранов Дария Кисич-Тепавчевич. Городские власти представлял спикер скупщины Белграда Никола Никодиевич. Министр обороны Небойша Стефанович возложил также венок к памятнику Неизвестному герою на Авале.

В свою очередь, президент Сербии в этот день встретился с делегацией объединения ветеранов Народно-освободительных войн Сербии (СУБНОР), среди которых были и два ветерана, лично принимавших участие в освобождении Белграда 78 лет назад – Любиша Антониевич и Драгослав Димитриевич.

Примечательно, что самая влиятельная газета Сербии «Политика» большую часть своей первой полосы выделила под текст о Белградской операции 1944 года, проиллюстрировав его фото красноармейцев на одной из центральных улиц города, Терацзие.

Венки к могилам советских и югославских солдат возложили послы РФ, Белоруссии, Казахстана и Азербайджана в Сербии – Александр Боцан-Харченко, Валерий Брылев, Мади Атамкулов и Камил Хасиев, организаторы движения «Бессмертный полк», глава СУБНОР генерал-майор Видосав Ковачевич, представители патриотических и общественных организаций, а также многочисленные горожане.

За участие в освобождении Югославии около двух тысяч советских военнослужащих были удостоены наград этой страны, 16 из них получили звание Народного героя Югославии. 30 воинским частям было присвоено наименование Белградских.

В СССР 9 июня 1945 года была учреждена медаль «За освобождение Белграда», которая была вручена многим советским военачальникам, в частности, командиру 4-го гвардейского механизированного корпуса 3-го Украинского фронта Владимиру Ивановичу Жданову, непосредственно руководившему операцией по освобождению Белграда.