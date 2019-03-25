В Белграде почтили память убитых НАТО журналистов

25.03.2019, Москва, Максим Карпенко

В Белграде почтили память журналистов, ставших жертвами при бомбардировке столицы Югославии блоком НАТО.

Как сообщил «ПолитНавигатору» находящийся в Сербии политолог Олег Бондаренко, участники проходящего в эти дни Белградского форума почтили память и возложили цветы к памятнику погибшим журналистам «Радио и телевидения Сербии».

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«Поминали погибших в результате бомбежек несанкционированных ООН, бомбежек Северо-Атлантическим блоком НАТО Союзной республики Югославия, в частности погибших журналистов. В апреле 1999 года погибло 18 журналистов во время первой в истории бомбежки телевидения – «Радио и телевидения Сербии». Сегодня Белградский форум в составе большой международной делегации почтил память на месте здания «Радио и телевидения Сербии», на месте гибели сербских журналистов», – рассказал Бондаренко.

Напомним, 23 апреля 1999 года войска НАТО обстреляли телерадиокомпанию крылатыми ракетами Томагавк, посчитав опасной «белградскую пропаганду». Ряд международных правозащитных организаций осудили этот акт, признав его военным преступлением.