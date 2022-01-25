В Белграде подписано соглашение о защите прав боснийских сербов

25.01.2022  17:56 (Мск), Белград,
Алексей Топоров.  
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Балканы, Босния, дискриминация, Политика, Сербия


Комиссариат по делам беженцев и миграции Сербии и Комитет по защите прав сербов бошнякско-хорватской Федерации Боснии и Герцеговины подписали в Белграде соглашение о сотрудничестве.

Стороны намерены работать в области защиты и реализации имущественных и недвижимых прав беженцев и перемещенных лиц.

Комиссариат по делам беженцев и миграции Сербии и Комитет по защите прав сербов бошнякско-хорватской...

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Как сообщает корреспондент «ПолитНавигатора», документ подписали координатор работы Канцелярии правовой помощи Республики Сербской и председатель Комитета по защите прав сербов в Федерации БиГ Джордже Раданович и Уполномоченный по делам беженцев Сербии Владимир Цуцич.

Общественности была презентована реальная история работы защиты собственности и других прав сербов в Федерации, которая осуществляется совместно институтами Республики Сербской и Сербии, а также официально было заявлено об открытии филиала Канцелярии юридической помощи Комитета по защите прав сербов в Федерации БиГ в Белграде.

БиГ согласно Дейтонскому мирному договору делится на два энтитета – Республику Сербскую и Федерацию (бошнякско-хорватскую) БиГ.

В состав последней попали 30% территорий Республики Сербской, отобранных у боснийских сербов в ходе организованного при помощи инструкторов НАТО и при поддержке авиации Североатлантического альянса совместного наступления исламистской Армии БиГ, Хорватского вече обороны боснийских хорватов и регулярной армии Хорватии, в результате чего многие проживавшие на тех территорий сербы были либо убиты, либо стали беженцами.

Немногие уцелевшие, оставшиеся и впоследствии вернувшиеся составляют сербское национальное меньшинство ФБиГ.

На территории ФБиГ систематически нарушаются права оставшегося сербского населения – власти на местах препятствуют возвращению сербов в оставленные дома, не выгоняют лиц, самовольно захвативших их недвижимость, оправдывают боевиков, совершавших в годы войны 90-х военные преступления по отношению к сербскому населению, запрещают сербам демонстрировать национальную символику, а сербским детям учиться в школе, используя кириллический алфавит.

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