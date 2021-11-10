В Белграде попытались испортить мурал генерала Младича

Правозащитница Аида Чорович и художница-активистка Елена Ячимович были задержаны после того, как забросали яйцами граффити с изображением генерала Войска Республики Сербской, узника Гааги Ратко Младича.

В поддержку задержанных прозападные сербские либералы объявили акции у Дома Профсоюзов в Белграде, однако активисток довольно быстро отпустили.

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Скандальная акция Чорович и Ячимович состоялась накануне вечером в Белграде. Собрав большое количество представителей прессы, активистки зашли на ближайший рынок, где купили упаковку яиц, а после направились к месту на углу улиц Негошевой и Алекса Ненадовича, где на одной из стен нанесен мурал легендарного генерала боснийских сербов Ратко Младича. Провокаторши закидали изображение приобретенными яйцами, после чего были моментально задержаны людьми в штатском.

«Я была правозащитницей в течение многих лет, и моя позиция заключается в том, чтобы поддержать всех жертв Сребреницы», – объяснила свой поступок Аида Чорович.

После задержания участников провокационного перформанса, белградские прозападные либералы объявили акцию в их поддержку возле Дома Профсоюзов, однако провокаторши довольно быстро были освобождены.

«Полиция не охраняет мурал, а охраняет общественный порядок и покой, а также контролирует выполнение запрета на собрания. С этой целью со всеми лицами поступают по закону, независимо от их отношения к графити генерала Ратко Младича. Многие хотят, чтобы из Белграда приходили фото разбитых сербских голов, аккурат ко Дню борьбы с фашизмом и антисемитизмом. Своими действиями МВД соблюло закон и предотвратило подобны картинки», – заявили по этому поводу в министерстве внутренних дел Сербии.

В последнее время, после визита лидеров прозападной оппозиции Сербии Драган Джиласа и Борко Стефановича в Вашингтон за инструкциями, провокационная активность сербских либералов, в преддверии общих выборов 3 апреля 2022 года заметно возросла.

Генерал Ратко Младич – кадровый офицер Югославской народной армии, с распадом страны поначалу участвовал в боевых действиях на территории Хорватии против вооруженных банд местных сепаратистов, а с мая 1992 года стал начштаба Войска Республики Сербской.

В июле 1995 года взял бошнякский анклав Сребреница, из которого на протяжении нескольких лет совершались атаки исламистских банд под командованием Насера Орича на сербские села, которые изуверским образом полностью вырезались вместе со всеми жителями – всего от рук моджахедов погибло более 3,5 тысяч гражданских сербов.

Генерал эвакуировал автобусами из Сребреницы в мусульманскую зону ответственности 36 тысяч женщин и детей, впоследствии его бойцы по инициативе собственных командиров расстреляли более сотни захваченных в плен боевиков, что позволило американским политтехнологам создать на этой основе миф о «геноциде в Сребренице» и 8 тысячах убитых мусульман.

Именно за этот фейковый «геноцид» Ратко Младич был объявлен в международный розыск, схвачен в 2011 году сербскими спецслужбами во время правления режима прозападных демократов и сдан в Гаагу.

Суд над героем сербского народа шел с откровенными процессуальными нарушениями, и при том, что доказательств непосредственного участия генерала в «геноциде» представлено не было, он был приговорен к пожизненному заключению.

Что характерно, Ратко Младич был всегда чужд националистической идеологии и во время переписи населения записал себя югославом.