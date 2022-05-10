В Белграде проигнорировали Украину и пронесли по центру символ Z и Путина

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Новости Украины

Посол Украины в Сербии возложил цветы к белградскому памятнику жертвам Второй Мировой войны в одиночестве 8 мая.

Об этом сообщает «Рейтерс», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Послы России, Азербайджана, Кыргызстана, Белоруссии возлагали цветы 9 мая вместе с представителями сербского правительства. При этом были исполнены гимны этих стран и Сербии.

Российский гимн также звучал на многочисленном митинге в честь Дня Победы в Белграде. На нем присутствовали высокопоставленные сербские чиновники. В частности, спикер парламента Сербии Ивица Дачич, министр внутренних дел Александр Вулин и министр труда Дарья Кисич Тепавчевич.

Участники митинга держали в руках букву Z и портреты президента РФ Владимира Путина. Также в Белграде прошел Бессмертный полк.