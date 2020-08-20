20.08.2020, Белград, Ксения Голуб
 
Балканы, Восточная Европа, Общество, Политика, Религия, Сербия, Церковь
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В Белграде прошел крестный ход в защиту сербских святынь


Несколько тысяч верующих собрались в сербской столице для того, чтобы соборно помолиться за сохранение сербских святынь в Косово и Метохии, которые подвергаются опасности со стороны албанских сепаратистов.

Поводом для акции стали осуществляемые косовскими властями работы по прокладке трассы через территорию почитаемого монастыря Високи Дечани.

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Как передает с места корреспондент «ПолитНавигатора», верующие также выразили поддержку борцам за права СПЦ в Черногории. Православные сербы от мала до велика, семьями прошли путь от Соборной церкви до храма Святого Савы – с хоругвями, иконами, под церковное пение и патриотические песни, скандируя «Не отдадим святыни!». Безопасность шествия обеспечивала полиция, сопровождавшая колонну верующих.


Организатором литии выступил Союз православных женщин Сербии.

Обитель Високи Дечани была построена в 14 веке как «задужбина» сербских правителей – место во спасение души короля Стефана Дечанского и царя Душана по благословению святого Савы Сербского, и особо почитается сербским миром.

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