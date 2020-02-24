24.02.2020, Белград, Алексей Топоров
 
Балканы, Медицина, Политика, Сербия
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В Белграде прошла акция в поддержку Китая


Под китайскими флагами и лозунгом «Народ Сербии с китайскими братьями» в историческом центре сербской столицы прошел концерт в поддержку борьбы Китая с эпидемией коронавируса.

Об этом сообщили сербские СМИ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Китайский народ и государство были с Сербией в тяжелое время бомбардировок Югославии в 1999 году, – заявил присутствовавший на мероприятии заместитель мэра Белграда Горан Весич. – Многие китайцы живут в Белграде. Они – белградцы. И мы таким образом тоже поддерживаем их. Они являются частью нашей повседневной жизни, становятся частью нашей культуры».

Концерт, проходивший в историческом парке Калемегдан под лозунгом «Народ Сербии с китайскими братьями», посетили около сотни тысяч белградцев, многие из них держали китайские флаги. Среди выступавших артистов была и группа «Балканполис», которая исполнила песни на китайском языке, в том числе и песню «Мое китайское сердце», ставшую своего рода гимном акции.

В мероприятии приняли участие глава МВД Сербии Небойша Стефанович, национальный координатор сотрудничества Китая и стран Центральной и Восточной Европы и министр горнодобывающей промышленности и энергетики  страны Александр Антич, а также посол Китая в Сербии Чень Бо.

«Сейчас китайцам очень нужны маски, защитная одежда и очки, но нам также нужны солидарность и дружба с людьми со всего мира», – сказала посол Китая.

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