В Белграде прошла забастовка таксистов

16.10.2019, Москва, Елена Острякова

Таксисты заблокировали центр Белграда. Они потребовали от правительства запретить службу Car: Go, местную версию Uber.

Об этом сообщает «Рейтерс», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Таксисты утверждают, что водители Car: Go не сертифицированы для перевозки людей, и они не соответствуют строгим правилам, установленным для такси. Якобы Car: Go использовала юридические лазейку, зарегистрировавшись как НПО, членами которой являются пассажиры.

Таксисты сняли блокаду только после переговоров с президентом Сербии Александром Вучичем, который убедил их «поверить в государственные институты».

Car: Go был запущен в 2015 году и теперь имеет около 1000 водителей и 120 000 зарегистрированных клиентов. Их тарифы часто дешевле, чем у обычных такси.