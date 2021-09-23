В Белграде прозападная элита презентовала книгу жены лидера косовских сепаратистов

23.09.2021 20:16 (Мск), Белград, Алексей Топоров

Сербский филиал Хельсинкского комитета по правам человека провел в Белграде презентацию книги жены «премьер-министра» Косово Альбина Курти – норвежки Риты Аугестад Кнудсен «Идея свободы и самоопределения».

Хельсинкский комитет по правам человека перевел книгу Кнудсен на сербский язык, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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В презентации книги приняли участие глава сербского филиала Хельсинкского комитета Соня Бисерко, директор Форума межэтнических отношений Душан Янич и профессор факультета политических наук Белградского университета Драган Джуканович.

Сама автор присоединилась к дискуссии по книге в режиме онлайн, в том же формате к беседе присоединились директор Косовского института исследований и разработок Люильзим Пеци, профессор факультета политических наук Сараевского университета Незрук Джурак, профессор юридического факультета Подгорицкого университета Срджан Дарманович.

Автор книги, среди прочего, заявила, что ожидает, когда концепция самоопределения, смысл и наполнения которой меняются, вернется в международную политику.

Книга, как написано в аннотации к ней, «рассказывает о том, как значимые заявления в XX и начале ХХI века на тему самоопределения отражали борьбу, которая велась вокруг международного значения свободы и была ее частью».