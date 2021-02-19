В Белграде состоялась интронизация нового патриарха

19.02.2021, Белград, Алексей Топоров

Новый глава Сербской православной церкви Порфирий был возведен на патриарший престол сегодня в белградском соборе святого Саввы во Врачаре.

Чином интронизации новый патриарх взял на себя все права и обязанности, согласно канонам и церковному уставу.

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Как сообщает корреспондент «ПолитНавигатора», блюститель патриаршего престола митрополит Дабро-Боснийский Хризостом вручил Порфрию знаки патриаршего достоинства, в том числе посох и панагию и белый куколь (головной убор). Также состоялась церемония передачи патриарших хоругвей, которая сопровождалась возгласами «Достоин!».

Архиерейская литургия, на которой произошла интронизация патриарха, была отслужена членами Священного синода СПЦ во главе с новым предстоятелем.

На литургии также присутствовали президент Сербии Александр Вучич, сербский член Президиума БиГ Милорад Додик, президент Республики Сербской Желька Цвиянович, муфтий Белграда Мустафа Юсуфспахич, католический архиепископ Станислав Хочевар, директор Канцелярии по Косово и Метохия Петар Петкович, принц Филипп и принцесса Даница Карагеоргиевичи.

«Я молю Бога поддержать меня и прошу вас молитвой и с радостью помочь мне выполнить великую и ответственную задачу, которая была поставлена передо мной и возложена на мои слабые плечи в послушании Святому Собору, чтобы как 46-й патриарх и 57-й глава Сербской Православной церки, я был хотя бы скромным наследником моих великих и святых предшественников.

Прежде всего, я хочу, чтобы наша святая СПЦ, где бы она ни находилась, жила с полными легкими, чтобы каждый православный христианин жил истинной свободой в Иисусе Христе и чтобы евангельские ценности были повседневной жизнью всех православных людей, потому что это единственный возможный способ свидетельствовать об истине.

Больше всего меня, как и нашу церковь, беспокоит, как говорил патриарх Ириней, наши многострадальные Косово и Метохия, наш духовный Иерусалим. Для сербов Косово и Метохия – это не просто миф, потому что миф принадлежит миру воображения, и мы можем проигрывать и выигрывать там. А Косово – это завет для нас, и этот завет Косово связан с Новым Заветом, в основе которого лежит святость.

Мы находимся в Косово, и Косово находится в нас, в наших святынях, в кириллице и Косовском завете. «Косово – сердце Сербии», поет нынешняя молодежь. Сердце – это орган жизни и любви, поэтому в нашем Косово есть место для всех нас», – заявил Порфирий, обращаясь к верующим.

Впоследствии будет известно, когда патриарх Порфирий сможет торжественно вступить на древний престол сербских патриархов в Печке Патриаршьей – обители, которая находится на территории захваченного албанскими сепаратистами Косово.