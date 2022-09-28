В Белграде стартовали Дни русского кино

28.09.2022  16:39 (Мск), Белград  
Оливер Галич.  
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Балканы, Дзен, Культура, Россия, Сербия


С 28 сентября по 1 октября в столице Сербии пройдут Дни русского кино, в ходе которых белградской публике представят четыре новых полнометражных фильма, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Организатор мероприятия – российская продюсерская компания «ЭЛС Продакшн», а показы фильмов пройдут в Культурном центре Белграда (ул. Князя Михаила, 5). После сеансов состоятся встречи с российскими актерами, сыгравших в показанных фильмах.

С 28 сентября по 1 октября в столице Сербии пройдут Дни русского кино, в...

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Дни русского кино откроются 28 сентября фильмом Василия Ливанова «Медный всадник России».

Представит фильм белградской публике актёр Юрий Назаров.

На следующий день, 29 сентября, состоится показ фильма «Небо» режиссера Игоря Копылова, который он сам представит зрителям.

В пятницу будет показан фильм «Владивосток» режиссера Антона Борматова, продюсером которого является Карен Шахназаров.

Ленту представит белградскому зрителю композитор Юрий Потеенко, написавший музыку более чем к ста фильмам.

А 1 октября фестиваль закроется фильмом «Одиннадцать молчаливых мужчин» режиссера Алексея Пиманова.

Фильм представит актёр театра и кино Павел Крайнов.

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