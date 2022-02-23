В Белграде в День защитника Отечества говорили о солидарности с Россией

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В столице Сербии – Белграде, в честь Дня защитника Отечества состоялась церемония возложения венков к Мемориалау освободителям Белграда в 1945 году и на Новом кладбище у Мемориального склепа русским воинам, погибшим в Первая мировой войне.

Об этом сообщает сербская редакция радио «Спутник», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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В памятной церемонии приняли участие посол России в Сербии Александр Боцан-Харченко и представитель Министра обороны России генерал-майор Александр Зинченко, а также председатель Скупщины Белграда Никола Никодиевич и помощник мэра города Андрей Младенович.

Выступая после возложения венков, Младенович напомнил о той благодарности, которую сербы испытывают к большому количеству героев, отдавших свои жизни в совместной борьбе за свободу сербского и русского народов.

«Этот праздник относится ко всем русским героям, защищавшим Россию, но мы, зная, насколько важен был вклад русских в защиту Сербии и сербского народа, благодарны за то, что дружба и братские отношения между сербским и русским народами была вплетена в общую историю последних нескольких столетий. Речь идет не только о Первой и Второй мировых войнах, но и о тех добровольцах, которые приехали в Сербию в 19 веке и помогали в освобождении от Османской империи», – напомнил Младенович.