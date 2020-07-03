В Белграде вспышка COVID-19 – прозападная оппозиция ликует

03.07.2020, Белград, Алексей Топоров

Руководство Сербии вынуждено перевести столицу страны в режим чрезвычайной ситуации, при этом прозападная оппозиция толкает студентов на бунт против карантинных мер.

Об этом сообщили сербские СМИ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Минувшие сутки в Белграде сербская пресса назвала «черными», поскольку был достигнут самый высокий показатель смертности от коронавируса в столице с момента начала эпидемии – умерли 11 человек. При этом за этот день были протестированы 8 тысяч 102 человека, у 309 из них тесты показали положительные результаты. Схожая ситуация наблюдалась в Белграде 14 апреля, когда в течение суток было зарегистрировано 9 смертей.

По согласованию с Республиканским кризисным штабом столичный Городской кризисный штаб объявил чрезвычайную ситуацию в столице Сербии, президент страны Александр Вучич уже озвучил комплекс карантинных мер.

В частности, теперь в закрытых пространствах при соблюдении полутораметровой дистанции разрешено собираться не более сотни человек, на открытых – 500. Ночные клубы, рестораны и кафе не будут работать с 23:00 до 6:00, также всем белградцам предписано носить маски и перчатки, в противном случае последует штраф в размере 5 тысяч сербских динар (3 тысячи 372 рубля).

Также руководство Сербии планировало на время очередной вспышки COVID-19 расселить студенческие общежития, что спровоцировало шквал возмущения среди молодежи.

Подначиваемые представителями прозападного движения «Один из пяти миллионов», вышедшего из бойкотировавшего выборы «Союза за Сербию» ради участия в выборах и их «с успехом» провалившего, накануне вечером студенты прошли многолюдным стихийным шествием до комплекса правительственных зданий в Белграде, после чего было принято компромиссное решение: они остаются в общежитиях с условием соблюдать карантинные меры.