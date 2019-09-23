В Белграде замаячил призрак сербского Навального

23.09.2019, Москва, Елена Острякова

Паника по поводу российского и китайского присутствия на Балканах продолжает распространяться в западных СМИ.

Очередной текст на эту тему публикует The Globe Post, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Россия и Китай становятся все более смелыми на Западных Балканах, но существуют различия в их подходах.

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Москва сочетает мягкую силу с акцентом на вопросах региональной безопасности. Пекин сосредоточен на росте экономических инвестиций и увеличении своего экономического влияния, воздерживаясь пока от позиционирования себя в геополитических вопросах.

Китай и Россия могут не иметь одинаковых целей, но в сочетании с неубедительным руководством ЕС их присутствие рискует иметь долгосрочные последствия для региона», – говорится в статье.

В качестве противодействия страшному китайско-российскому влиянию автор предлагает вовсе не инвестиции в экономику той же Сербии, а… борьбу с коррупцией.

«ЕС и США могут и должны быть более активными и эффективными в противодействии и смягчении рисков, возникающих в результате деятельности Китая и России на Балканах.

Они могли бы сделать это, активизировав свои усилия по продвижению стран региона к новым реформам, направленным на борьбу с коррупцией, более активную борьбу с дезинформацией и поддержку подотчетности и верховенства права», – рассуждает анонимный аналитик издания.