В Белградском монастыре появились фрески детей-мучеников

25.06.2021, Белград, Алексей Топоров

Стены монастыря Введения Пресвятой Богородицы в белградском центральном районе Сеньяк украсили фрески с изображениями убиенных детей Милицы Ракич и Слободана Стояновича.

Об этом сообщают «Новости», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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На стенах монастыря Введения Пресвятой Богородицы, расположенном в центре Белграда, появились фрески детей-мученников, еще официально не прославленных СПЦ, но уже почитаемых в народе. Речь идет о Слободане Стояновиче – мальчике, зверски убитом бошнякскими исламистами в Боснии, и Милице Ракич, погибшей в ходе бомбардировки НАТО.

«Это великое событие, – прокомментировал появление фресок академик Драголюб Миркович, художник из Биелины, создавший памятник мальчику Слободану Стояновичу, который будет установлен в воротах церкви неподалеку от Зворника в Республике Сербской БиГ. – Безмерное спасибо тем, кто создал эти фрески, замечательным людям и, прежде всего, монахам этой белградской святыни. Это прекрасный пример того, как духовенство и монахи остро чувствуют то почитание, которое люди проявляют к этим невинным жертвам, и молятся за них».

В 1992 году жители сербского села в БиГ – Донья-Каменица, прекрасно понимая, что ждет их после того, как в село войдут войска боснийских мусульман, покинули дом загодя, перебравшись к родственникам, забыв взять с собой собаку.

Двенадцатилетний Слободан Стоянович сильно переживал за свою Лесси, оставшуюся на привязи, и едва старшие отвлеклись, убежал за ней. На беду он попал в родное село, когда туда вошли подразделения Армии БиГ.

Палачом ребенка стала воевавшая за бошнякских исламистов албанка Эльфета Весели. Тело ребенка было найдено без одежды, с выбитыми передними зубами, отрезанным ухом и пальцами ног, переломанными руками, вырезанными на туловище глубокими крестообразными ранами.

Жизнь мальчика оборвалась после того, как ему было перерезано горло. По словам свидетелей — однополчан убийцы, привлеченных к процессу в качестве свидетелей, Весели, отмывая свою одежду от детской крови, шутила и материлась.

За это изуверское убийство Суд БиГ в 2019 году приговорил Эльфету Весели к десяти годам лишения свободы.

Трехлетняя Милица Ракич жила вместе с родителями и старшим братом в пригородном районе Белграда Батайница. В роковой день 17 апреля 1999 года мама мыла ребенка в ванной и ненадолго отлучилась, чтобы разобрать постель.

Отец и брат в это время смотрели телевизор. Запрещенный кассетный боеприпас разорвался прямо возле дома Ракичей, осколок попал ребенку в голову. Жарко Ракич повез дочку в больницу, однако на следующее утро девочка скончалась.