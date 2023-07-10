В Белой Церкви раскольники, ломая руки прихожанам, захватили кафедральный собор

Вадим Москаленко.  
10.07.2023 17:00
  (Мск) , Киев
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Дзен, Религия, Украина, Церковь


В городе Белая Церковь Киевской области боевики ПЦУ выломали двери и захватили кафедральный собор УПЦ.

Об этом сообщили в пресс-службе Украинской православной церкви, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

В городе Белая Церковь Киевской области боевики ПЦУ выломали двери и захватили кафедральный собор...

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Нападение произошло около шести утра, когда на территорию Преображенского кафедрального собора проникла группа лиц. Они в течение трёх часов пытались взломать стальную дверь собора – в ход пошли бензопила, болгарка и кувалда.

Пока происходил взлом дверей, группа людей спортивной внешности заблокировала вход в собор, не пуская внутрь быстро собравшихся прихожан. Уже спустя десять минут приехала полиция, которая не стала препятствовать захвату, а наоборот, помогла блокировать территорию собора.

Возглавил захват ПЦУушный поп-депутат Николай Гопайнич.

В результате, после трехчасового противостояния, сторонники ПЦУ вместе со своим главарём из ПЦУ ворвались в храм, где их встретила тугая струя из огнетушителя – один из засевших в здании служителей УПЦ не захотел сдавать святыню без боя.

Сообщается, что во время захвата произошла потасовка между раскольниками и прихожанами УПЦ, в результате чего одной женщине сломали руку.

С пояснениями произошедшего выступил митрополит Белоцерковский и Богуславский Августин, назвав происходящее беззаконием. Он пояснил, что собор и прилегающие территории перешли к ПЦУ по решению местного горсовета, однако епархия УПЦ с этим не согласилась.

«Это незаконно – и решение городского совета, и то, как это происходит. Нравится кому-то или не нравится, но есть порядок. А этому, что происходит, мы будем противостоять.

Кто-то говорит, что мы должны соединиться [с ПЦУ]… С кем соединиться? Даже когда в семье, между родственниками, или в коллективе что-то происходит, то для диалога нужно сначала перемирие. а здесь? Просто невероятно», – сказал митрополит.

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