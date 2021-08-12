12.08.2021, Киев, Игорь Петров

Новости Украины

Приехавший в США для подготовки визита Владимира Зеленского глава офиса президента Украины Андрей Ермак столкнулся с прохладным отношением американской элиты, которая подозревает его в недостаточной лояльности Западу. Иной прием оказывается министру иностранных дел Дмитрию Кулебе, выходцу из когорты грантоедов.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил директор Агентства социальных коммуникаций политолог Сергей Белашко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Что касается украинских вельмож, то я буквально вчера услышал, что с Ермаком отказались встречаться серьёзные люди, сказали что он в Белом Доме нерукопожатный. [Глава МИД Дмитрий] Кулеба – понятно, это типичный грантоед, если вешать ярлыки. А Ермака считают чужим. Более того, есть подозрение что он, скажем так, если не играет в другой команде, то, по крайней мере, другой команде подыгрывает. То есть является засланным казачком российских спецслужб. Некоторые американские аналитики говорят об этом прямым текстом. Причём аналитики, приближённые к правящей партии», – сказал эксперт.

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По его данным, такая ситуация не только ослабляет позиции Киева в Вашингтоне, но и провоцирует конфликт внутри украинской власти.

«Естественно, это не добавляет доверия украинской делегации, украинской повестке дня, украинской власти и украинскому политическому режиму в целом. И в принципе, насколько я понимаю, в Вашингтоне принята такая позиция, что, да, с Зеленский будем встречаться и говорить, с Ермаком – нет. Естественно, такое разделение агнцев от козлищ уже на Банковой генерирует некое взаимное недоверие, то есть ослабляет позиции Ермака», – отметил аналитик.

Все это имеет печальные последствия для правящего режима.

«С другой стороны, оно заставляет Зеленского искать некие другие точки опоры, другие источники информации. И это тоже вносит определенную дезорганизацию в работу офиса президента. Ну и, соответственно, делает украинскую внешнюю политику менее предсказуемой, менее прозрачной, и, по большому счёту, неадекватной. Потому что когда существует несколько центров принятия решений, и один из этих центров вдруг под внешним воздействием ослабевает, начинаются перекосы», – добавил политолог.

Всё это усугубляется некомпетентостью самого Зеленского.

«И Зеленский не является настолько грамотным управленцем, чтобы бы микшировать эти перекосы, компенсировать это какими-то другими экспертами, другими людьми, которые способны предложить какую-то другую точку зрения, а не продолжать вот эту бессмысленную и беспощадную «армию-мову-виру», попытаться действительно найти какой-то реальный выход из сложных ситуаций, а не запутывать её всё дальше и дальше углубляясь по этому пути в никуда», – резюмировал Белашко.