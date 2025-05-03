В Белом доме и Госдепе нервничают: новые санкции против РФ готовы, но неясно, подпишет ли их Трамп

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Агентство Reuters пишет, что США готовят санкции против России из-за Украины, но не знают, подпишет ли их Трамп

«Американские чиновники завершили работу над новыми экономическими санкциями против России, включая банковские и энергетические меры, чтобы усилить давление на Москву с целью заставить ее принять усилия президента Трампа по прекращению конфликта на Украине, сообщили три американских чиновника и источник, знакомый с этим вопросом», – говорится в публикации.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Среди целей новых ограничений — государственный российский энергетический гигант «Газпром» и крупные компании, работающие в сфере природных ресурсов и банковского сектора, сообщил сотрудник американской администрации, который, как и другие источники, попросил об анонимности, чтобы обсудить этот вопрос.

Однако, добавляет агентство, далеко не ясно, одобрит ли этот пакет Трамп, чья симпатия к заявлениям и действиям Москвы «уступила место разочарованию тем, что Владимир Путин игнорирует его призывы к прекращению огня и мирным переговорам».

Агентство пишет, что Совет национальной безопасности США «пытается скоординировать некий набор более карательных мер в отношении России», — сказал источник, знакомый с вопросом.

«Это должно быть подписано Трампом. Это полностью его решение», — убеждает еще один опрошенный агентством американский чиновник.

«Одобрение Трампом новых санкций, которое последует за подписанием в среду американо-украинской сделки по минеральным ресурсам, которую он усиленно рекламировал как часть своих мирных усилий, может означать ужесточение его позиции по отношению к Кремлю», – делает вывод Reuters.

«Трамп «из кожи вон лезет, чтобы дать Путину любую возможность сказать: «Хорошо, мы собираемся прекратить огонь и положить конец войне», а Путин продолжает его отвергать», — цитирует Reuters известного своей жесткой позицией в отношении РФ Курта Волкера, бывшего посланника США в НАТО, который во время первого срока Трампа был спецпредставителем США на переговорах по Украине. «Это следующий этап давления на Россию», – убеждает он.

Волкер заявил, что Россия зарабатывает твердую валюту, которая финансирует ее вооруженные силы, за счет продажи нефти и газа таким странам, как Индия и Китай, и что будет «очень важно», если Трамп наложит вторичные санкции на такие сделки.